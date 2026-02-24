Misión del FMI revisa desempeño económico del 2025 y perspectivas para este año

Delegados del Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzaron la evaluación de los diferentes indicadores macroeconómicos, la política fiscal y el sistema financiero, de cara a la revisión anual de Guatemala programada para mayo y junio próximos.

Del 23 al 27 de febrero, el FMI llevará a cabo distintas reuniones para conocer el cierre del desempeño económico del 2025, así como las perspectivas para este año, información que se utilizará en la evaluación del Artículo IV.

Este lunes se realizó la sesión de apertura, dirigida por Alexander Culiuc, jefe de misión para Guatemala y Gerardo Peraza residente, quien, junto con otro grupo de economistas, sostuvo el primer acercamiento con las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat), el Ministerio de Finanzas (Minfin) y la Superintendencia de Bancos (SIB).

Durante su estadía se presentarán diferentes indicadores de la política monetaria, fiscal y del sistema financiero, a los cuales se da seguimiento.

Las autoridades del Banguat, la SIB y otras abordan los temas macroeconómicos con la delegación del FMI, encargada de evaluar el Artículo IV. (Foto Prensa Libre: Cortesía).

FMI revisa avances legislativos y económicos

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), declaró que la evaluación del Artículo IV está programada para la última semana de mayo y la primera de junio (del 25 de mayo al 5 de junio), cuando Guatemala será examinada por el organismo financiero internacional.

Explicó que se presentó al equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) información macroeconómica sobre los resultados del 2025, así como las perspectivas para este año. Añadió que los delegados mostraron interés en el avance de normas aprobadas por el Congreso, como la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, la operación de la Superintendencia de Competencia y las reformas a la Ley de Alianza Público-Privada.

También se abordó el avance de la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, que se encuentra en fase de dictamen en la Comisión de Economía del Congreso de la República.

El funcionario de la banca central indicó que se ofreció apoyo de asistencia técnica en transparencia, política fiscal y política monetaria.

“Ellos saben que Guatemala, en términos macroeconómicos, está en una muy buena posición: la inflación está por debajo del límite inferior de la meta, la economía crece por encima de su potencial, el tipo de cambio es estable, las reservas monetarias son altas y las exportaciones crecieron un poco arriba de lo esperado el año pasado. Estamos nuevamente en una buena posición, pero efectivamente ellos lo determinarán con las visitas que tienen esta semana”, apuntó González Ricci.

En la revisión y conclusión del Artículo IV se presentará un pliego de recomendaciones del FMI, que incluirá tanto la coyuntura interna como la internacional y la forma en que el organismo observa al país.

Se conoció que representantes de la agencia Moody’s realizarán la evaluación del 9 al 11 de marzo.