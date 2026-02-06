Envío de remesas dejó US$19.5 millones en impuestos tras entrada en vigor de impuesto del 1% en EE. UU.

Además de aportar a la economía nacional mediante el consumo en diversas actividades productivas, los migrantes que despachan remesas familiares también están siendo sujetos de tributación en EE. UU., a raíz de un impuesto que comenzó a aplicarse el 1 de enero del 2026.

Según el informe divulgado este jueves 5 de febrero por el Banco de Guatemala (Banguat), los ingresos por remesas familiares en enero sumaron US$1 mil 954 millones (unos Q14 mil 948 millones). De ese monto, se estima que US$19.5 millones fueron recaudados en concepto del nuevo impuesto.

El cálculo parte del monto efectivamente transferido por los migrantes, sobre el cual se aplica el gravamen.

Las autoridades monetarias han señalado que, en esta primera fase, aún no se tiene certeza de si los migrantes absorbieron el impuesto incrementando el monto enviado o si redujeron la cantidad transferida para que el cargo fuera cubierto. En todo caso, se deberá esperar la evolución del indicador durante el siguiente trimestre.

Impuesto a remesas aún no muestra impacto

Marcel Arévalo, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), explicó que “es indudable que el impuesto a las remesas podría estar afectando el comportamiento a la baja”, aunque coincidió con las autoridades monetarias en que “es muy temprano para definir si se debe a ese efecto”.

Por otro lado, señaló que existe una temporalidad estacional, ya que los ingresos de divisas suelen ser bajos en enero.

“Hay que esperar, porque el impuesto podría frenar la intención de enviar mayores cantidades para reducir el impacto del tributo, aunque también existe la posibilidad de que los migrantes aumenten el monto para mantener el mismo flujo hacia sus familias”, indicó.

Arévalo enfatizó que “es pronto para afirmar que se está enviando menos dinero”, ya que aún no se puede concluir que los migrantes estén destinando menos recursos a sus hogares.

Y agregó que los migrantes deberán evaluar cuál de las dos reacciones adoptarán, y esa decisión podría reflejarse en el comportamiento de las remesas a lo largo del tiempo.

El académico recordó que es importante observar referencias regionales, como el caso de México, donde se registró una contracción en las remesas durante el 2025, menor en comparación con años anteriores.

Incertidumbre migratoria eleva remesas

Para el economista Juan Alberto González Jacobo, experto en temas territoriales, aún es temprano para analizar el efecto del impuesto en el comportamiento de las remesas.

Consideró que el volumen de transferencias observado en enero todavía refleja la inquietud de los migrantes guatemaltecos ante la continuidad de las redadas en espacios públicos, el número de personas arrestadas y las condiciones inciertas, amenazantes y hostiles en las que viven.

Ese contexto, afirmó, sigue siendo el principal impulso del aumento en el envío de remesas.

Regularización limita flujo de remesas

Por otro lado, González Jacobo considera que la existencia del impuesto podría estar motivando a algunas personas a reportarse y regularizar su situación migratoria.

En este contexto, señaló que incluso podría estarse enviando “un poco más” por medio de mecanismos informales y no institucionales, como reacción anticipada a la entrada en vigor del tributo.

Agregó que, al haberse conocido con antelación la implementación del impuesto, es posible que un grupo importante de migrantes haya buscado otras formas de envío, especialmente aquellos que no desean ser identificados ni ubicados en sistemas que exigen regularización.

“Hay un efecto diferenciado. Esperaría que quienes están utilizando vías formales y aumentando el monto de las remesas sean personas con estatus legal”, afirmó.

En todo caso, reiteró que el patrón de incertidumbre persiste, lo que limita el uso de canales formales, excepto entre quienes se encuentran en situación migratoria regular.

Remesas crecen 380% en 11 años

Los registros indican que, entre enero del 2015 y el mismo mes del 2026, el comportamiento de las remesas muestra un alza del 380%, al pasar de US$407 millones a US$1 mil 954 millones.

El promedio anual durante los últimos cinco años también ha registrado incrementos:

En el 2020, fue de US$945 millones

En el 2021, US$1 mil 274 millones

En el 2022, US$1 mil 503 millones

En el 2023, US$1 mil 650 millones

En el 2024, US$1 mil 792 millones

En el 2025, US$2 mil 127 millones

Con el dato de enero del 2026, el indicador creció 7% respecto del año anterior, al alcanzar US$1 mil 954 millones, lo que representa un desempeño positivo.

Remesas crecerán menos en el 2026

El ciclo de desaceleración de las remesas familiares y los posibles cambios proyectados para este año en Guatemala ya son asunto de análisis por parte de la Junta Monetaria (JM), según los reportes oficiales divulgados a principios del 2026.

Aunque las remesas aumentaron su participación al 20.7% del producto interno bruto (PIB), impulsadas por el ingreso histórico de US$25 mil 530.2 millones —equivalentes a unos Q195 mil millones— registrado el año pasado, las autoridades también evalúan escenarios que podrían manifestarse durante este ejercicio fiscal.

En el 2025, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua registraron incrementos en los envíos de remesas; sin embargo, para el 2026 se proyecta una desaceleración —es decir, un ritmo de crecimiento menor, pero positivo—, según advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con base en ese análisis, Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la JM, indicó que la situación ha sido abordada, y anticipó que el crecimiento este año será menos agresivo que en el 2025.

Por ahora, el escenario base prevé una expansión de 5% en las remesas, aunque menor al 18.7% contabilizado en el 2025. Según el pronóstico, para el 2026 se espera un ingreso de US$26 mil 806.7 millones, lo que equivaldría a US$1 mil 276.5 millones más que lo registrado en 2025.