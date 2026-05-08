S&P: Guatemala conserva perfil económico sólido, pero calificadora advierte rezagos institucionales

La tarde de este viernes 8 de mayo, la agencia calificadora de riesgo país Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings confirmó la nota de Guatemala en BB+ con perspectiva estable, pese al entorno económico internacional adverso.

Eso significa que desde el exterior se observan condiciones macroeconómicas favorables para Guatemala durante los próximos 12 meses; sin embargo, persisten retos y rezagos.

En el 2025, la calificadora mejoró la nota de Guatemala de BB a BB+. En esa ocasión argumentó el historial de estabilidad macroeconómica, la resiliencia económica y las medidas gubernamentales orientadas a mejorar la gobernanza, la inversión en infraestructura y la transparencia, entre otros aspectos, que configuraron un escenario de crecimiento.

Para completar este ciclo durante el primer semestre, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encargada de la evaluación del Artículo IV —un “examen” para Guatemala—, estará en el país del 27 de mayo al 5 de junio para conocer el desempeño de varios indicadores y las perspectivas para el 2026 y el 2027.

Estabilidad económica sostiene la nota

Con el resultado dado a conocer esta tarde, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), declaró a Prensa Libre: “Se reconoce con claridad lo que esta calificación comunica implícitamente: la estabilidad ya está incorporada en la nota. Para dar el salto definitivo al grado de inversión, Guatemala debe demostrar que su fortaleza macroeconómica puede traducirse en crecimiento sostenido, mayor inversión en infraestructura estratégica, atracción de inversión extranjera directa y mejoras estructurales en el ámbito institucional”.

Reiteró que la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y la Ley de Alianzas Público-Privadas son pasos en la dirección correcta; sin embargo, mientras el Gobierno no las implemente, aprobar leyes que no se cumplen solo afecta la evaluación.

“Ahora el imperativo es la implementación efectiva. Las agencias S&P, Moody’s y Fitch coinciden en el diagnóstico: el marco legal está mejorando; lo que sigue es demostrar capacidad de ejecución”, puntualizó al ser consultado.

Guatemala mantiene perfil sólido

El comunicado oficial indica que la larga historia de resiliencia macroeconómica de Guatemala, con el nivel más bajo de deuda neta del Gobierno en América Latina, junto con un sólido perfil externo y una política monetaria creíble, ayuda al país a enfrentar choques externos.

Desde el exterior se observan condiciones macroeconómicas favorables para Guatemala durante los próximos 12 meses; sin embargo, persisten retos y rezagos.

“El Gobierno continúa enfrentando desafíos para ejecutar plenamente su plan de infraestructura con el fin de impulsar la inversión y mejorar las condiciones sociales. Confirmamos las calificaciones soberanas de crédito de largo plazo de Guatemala en ‘BB+’”, destaca el informe.

Agrega que la perspectiva se mantiene estable e indica que, en su opinión, las políticas macroeconómicas prudentes prevalecerán en los próximos años, respaldadas por “colchones fiscales y externos”.

S&P condiciona mejora de la nota

El informe de la calificadora S&P desglosa diferentes variables y escenarios en los cuales podría elevar o disminuir la nota de Guatemala. Estos ejercicios forman parte de las evaluaciones que realizan estas firmas sobre la percepción del país.

Perspectiva: La perspectiva estable refleja la opinión de la calificadora de que las políticas macroeconómicas prudentes y la baja deuda gubernamental persistirán durante los próximos dos años, pese a déficits fiscales ligeramente más altos derivados del aumento previsto en el gasto en infraestructura.

Escenario negativo: La calificadora podría bajar la nota de Guatemala en los próximos 12 a 24 meses si la trayectoria de crecimiento del PIB a mediano plazo se deteriora, por ejemplo, debido a una caída más fuerte de las remesas y del consumo interno, lo cual podría erosionar la posición fiscal y externa del país.

Escenario positivo: La calificadora podría elevar la nota en los próximos 12 a 24 meses si observa señales de mayor colaboración entre el Gobierno y el Congreso, lo que podría mejorar la implementación de políticas, fortalecer la resiliencia de la economía e incrementar los ingresos. Esto podría aumentar la confianza de los inversionistas y conducir a un crecimiento económico superior al esperado, mayor ingreso per cápita y mejores indicadores sociales.

Fundamentación: Las calificaciones ‘BB+’ de Guatemala reflejan el historial de estabilidad macroeconómica y resiliencia económica del país. Entre las principales fortalezas crediticias destacan déficits fiscales manejables, muy baja deuda neta, sólida posición externa y un historial consistente de política monetaria sólida.

Por otro lado, según el informe las calificaciones incorporan la opinión de la firma de que Guatemala aún tiene instituciones públicas en desarrollo, una percepción históricamente alta de corrupción, un panorama político fragmentado que en ocasiones limita la efectividad de las políticas públicas y grandes necesidades de infraestructura que restringen el crecimiento económico.