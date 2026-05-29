Cámaras advierten de “graves consecuencias” por riesgo de interrupción de operaciones en Puerto Santo Tomás de Castilla

El sector empresarial continúa con los pronunciamientos en los que ha externado su preocupación por la situación que atraviesa la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), en Izabal.

Los pronunciamientos surgen luego de que el Juzgado Tercero de Instancia Penal ordenara embargos y arraigos relacionados con un caso vinculado a Q206 millones, resolución que fue rechazada públicamente por Empornac, que advirtió que la inmovilización de fondos podría afectar la operación del puerto.

En ese sentido, la Cámara de Comercio emitió este viernes 29 de mayo un comunicado en el que indicó: “La continuidad operativa del Puerto Santo Tomás de Castilla es un asunto de interés nacional. De su funcionamiento dependen el abastecimiento de productos, el comercio exterior, la producción nacional y miles de empleos en todo el país”.

Advirtió que cualquier interrupción de sus operaciones tendría graves consecuencias, como retrasos logísticos y aumento de precios para los consumidores, con lo cual se afectaría la economía del país.

“Hacemos un llamado a las máximas autoridades del Organismo Judicial para que, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, velen porque toda resolución judicial observe plenamente el Estado de derecho, la certeza jurídica, el debido proceso y el interés nacional, evitando que decisiones judiciales motivadas por intereses espurios puedan comprometer la continuidad operativa de una infraestructura esencial y estratégica para Guatemala”, agregó.

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) también se pronunció este 29 de mayo.

Para leer más: Empornac advierte riesgo operativo por inmovilización de fondos

AmCham Guatemala indicó que reconoce la importancia de que los procesos judiciales se desarrollen con apego al Estado de derecho y al debido proceso.

Además, manifestó su “preocupación por las repercusiones que la inmovilización de recursos en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla pueda ocasionar en la continuidad de las operaciones portuarias y la eficiencia de la cadena logística nacional”.

Remarcó que la certeza jurídica y el funcionamiento ininterrumpido de la infraestructura estratégica son elementos fundamentales para mantener la competitividad del país, facilitar el comercio exterior y fortalecer la confianza de los inversionistas.

También advirtió que cualquier afectación a los puertos puede traducirse en retrasos, mayores costos operativos y obstáculos para las empresas que dependen del flujo eficiente de mercancías.

La AmCham considera importante que las autoridades competentes procuren soluciones que permitan atender los procesos legales en curso sin comprometer la prestación de servicios esenciales para la actividad económica y el comercio internacional del país.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.