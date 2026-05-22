Fallas en sistemas de SAT y Aduana Digital complican trámites tributarios y exportaciones

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Fallas en sistemas de SAT y Aduana Digital complican trámites tributarios y exportaciones

La SAT confirmó problemas en sus sistemas este 22 de mayo, mientras usuarios reportan dificultades para ingresar a portales y realizar trámites tributarios y aduaneros desde hace horas.

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EDIFICIO DE LA SAT

La inestabilidad en los sistemas de la SAT también impacta procesos aduaneros y exportaciones, incluyendo firmas electrónicas y pagos de impuestos regionales. (Foto Prensa Libre: Álvaro Interiano)

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reportó la tarde de este 22 de mayo inestabilidad general en sus sistemas.

Ante los inconvenientes, la SAT aseguró que equipos técnicos trabajan para solventar los problemas informáticos.

No obstante, usuarios en redes sociales informaron que han tenido dificultades para ingresar a los portales de la SAT desde hace horas o desde el 21 de mayo.

Asimismo, la Ventanilla Única para las Exportaciones (VUPE) también alertó sobre inestabilidad en el sistema aduanero. Los problemas se experimentan en:

  • Obtención de firmas electrónicas de documentos
  • Conexión para envío de documentos por medio de Aduana Digital
  • Impresión de DUCA (Declaración Única Centroamericana) resumida
  • Confirmación del pago de impuesto de El Salvador

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Las autoridades aduaneras y tributarias afirmaron que notificarán a los usuarios cuando el servicio se encuentre restablecido.

La Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac) alertó sobre demoras aduaneras y portuarias por fallas técnicas en sistemas de la SAT.

El Puerto Santo Tomás de Castilla continúa con sus operaciones, según lo permitan las condiciones del sistema, y prioriza la seguridad y la logística portuaria.

(Foto Prensa Libre: cortesía).

Empornac aseguró que mantiene comunicación constante y coordinación con la SAT, que confirmó inestabilidad general en sus sistemas.

El 28 de abril, la SAT afirmó que sus sistemas no presentaban incidentes, en medio de reportes de ciberataques que afectaron a instituciones y universidades del país.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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