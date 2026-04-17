Agencia Virtual sustituye a Declaraguate: régimen afectado, formularios y claves del cambio desde junio

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) continúa con el proceso de migración gradual de formularios de Declaraguate hacia la Agencia Virtual, como parte de su estrategia de modernización digital.

El proceso inició en el 2023 con la migración del formulario SAT-2241 del IVA Régimen Electrónico de Pequeño Contribuyente, marcando el comienzo de la transición hacia plataformas más seguras y automatizadas.

Actualmente, varios formularios aún se encuentran disponibles tanto en Declaraguate como en la Agencia Virtual. Sin embargo, la administración tributaria confirmó que el uso del portal tradicional será eliminado progresivamente.

LECTURAS RELACIONADAS SAT lanza siete nuevas funciones en la App FEL y cambia el uso de Declaraguate

En ese contexto, cinco formularios dejarán de estar disponibles en Declaraguate durante 2026 y pasarán a gestionarse exclusivamente desde la Agencia Virtual (App FEL).

Los cinco formularios que dejarán Declaraguate en 2026

La SAT detalló que los siguientes formularios serán obligatorios únicamente en la Agencia Virtual a partir de este año:

SAT-1311 ISR Opcional Mensual

SAT-1361 ISR Trimestral

SAT-1411 ISR Anual

SAT-2237 IVA General

SAT-1608 Impuesto de Solidaridad (ISO)

Fechas clave de la migración

La eliminación del llenado en Declaraguate se realizará en dos fases:

2 de junio de 2026: será obligatorio el uso de la Agencia Virtual para 6,438 contribuyentes especiales (grandes y medianos).

1 de septiembre de 2026: la obligación se extenderá a 310,499 contribuyentes del régimen general del IVA.

El 16 de abril, Prensa Libre sostuvo un conversatorio con el especialista tributario Óscar Chile Monroy, de la firma MGI, Chile Monroy y Asociados, quien explicó los principales cambios y respondió dudas de los suscriptores sobre esta transición.

LECTURAS RELACIONADAS Omisos ante la SAT: cómo y cuándo suspende el IVA y se bloquea la factura electrónica

Cinco puntos que deben saber los contribuyentes especiales, grandes y pequeños

El especialista detalló cinco aspectos clave para los contribuyentes especiales, grandes y medianos, que integran la primera fase de migración:

1. Declaraciones de mayo deberán presentarse en Agencia Virtual

A partir del 2 de junio de 2026, estos contribuyentes estarán obligados a presentar sus declaraciones a través de la Agencia Virtual, lo que implica que la declaración correspondiente al mes de mayo será la primera bajo este nuevo sistema.

Óscar Chile Monroy aclaró que no se trata de las declaraciones de junio, sino de la entrada en vigor de la obligación. Desde esa fecha, ya no será posible utilizar Declaraguate para estos formularios.

Además, recomendó prepararse con anticipación, familiarizarse con la plataforma y revisar la información antes de declarar, ya que el sistema incorpora datos sugeridos y mecanismos de validación que exigen mayor precisión.

2. Prellenado de declaraciones o declaración sugerida

Uno de los cambios más relevantes es la implementación del prellenado de declaraciones, mediante el cual la SAT propondrá valores con base en la información disponible de cada contribuyente.

Según explicó Chile Monroy, este sistema comenzará en 2026 con datos sugeridos en:

ISR de empleados

IVA en ventas, servicios prestados y débito fiscal

ISR del régimen opcional simplificado

IVA del pequeño contribuyente

Esto significa que el contribuyente ya no iniciará desde una declaración en blanco, sino a partir de una propuesta construida con información de facturación electrónica, compras, importaciones y otros registros vinculados al NIT.

Ejemplo práctico con el IVA

Al ingresar a la Agencia Virtual de la SAT, el sistema mostrará automáticamente:

El mes por declarar

El nombre del contribuyente

En el futuro, valores sugeridos de ventas y débito fiscal

Por ejemplo, si la SAT sugiere ventas por Q1.5 millones y el contribuyente declara Q900 mil, el sistema generará una alerta por inconsistencia.

Alertas, pero no bloqueos

El experto aclaró que estas alertas no impedirán presentar la declaración. Sin embargo, las diferencias quedarán registradas y podrían derivar en requerimientos posteriores por parte de la SAT.

En ese sentido, el prellenado funcionará más como una herramienta de control que como una simple facilidad tecnológica.

3. Un sistema que cruza información automáticamente

Chile Monroy explicó que el eje del nuevo modelo es el Número de Identificación Tributaria (NIT), ya que centraliza toda la información del contribuyente.

Facturas, compras, ventas, importaciones y otros movimientos quedarán vinculados automáticamente, lo que permitirá a la SAT consolidar datos y compararlos en tiempo real. Esto facilitará la detección de inconsistencias con mayor rapidez.

El cambio más importante: fiscalización en tiempo real

El especialista resumió la transformación en un cambio en los tiempos de fiscalización:

Antes, las revisiones podían ocurrir meses o incluso años después.

Ahora, las inconsistencias podrán detectarse casi de inmediato.

Este nuevo esquema obliga a los contribuyentes a ser más rigurosos en sus registros, debido a la rapidez en la validación de la información.

4. Revisión periódica será clave en Agencia Virtual

Otro de los principales cambios es la necesidad de realizar una revisión constante de la información tributaria.

Debido a que la SAT actualiza los datos prácticamente en tiempo real, los contribuyentes podrán verificar cómo se registran sus operaciones. Por ello, se recomienda no esperar al cierre del mes para revisar ventas, compras y créditos fiscales.

El especialista advirtió que dejar este proceso para el último día aumenta el riesgo de errores, ya que no habrá margen para analizar diferencias ni justificar variaciones.

“Así como revisamos una cuenta bancaria todos los días, ahora debemos revisar nuestra información tributaria”, ejemplificó.

5. Acceso del contador será clave para evitar errores

Finalmente, Chile Monroy destacó la importancia de que los contribuyentes permitan a sus contadores acceder a la Agencia Virtual.

Explicó que, con el nuevo sistema, el contador necesita verificar directamente la información registrada por la SAT, ya que trabajar únicamente con datos proporcionados por el cliente puede generar inconsistencias.

Para ello, recomendó utilizar herramientas como perfiles, permisos delegados y bitácoras, que permiten otorgar accesos controlados sin comprometer la seguridad.

También subrayó la importancia de una comunicación más estrecha entre contribuyente y contador, especialmente para diferenciar gastos personales y del negocio.

El especialista concluyó que facilitar el acceso al contador no solo es una buena práctica, sino una medida necesaria para evitar errores y posibles requerimientos en el nuevo modelo de fiscalización.