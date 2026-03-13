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SAT eliminará cinco formularios de Declaraguate en 2026: estos trámites pasarán solo a Agencia Virtual
La SAT migrará cinco formularios clave de Declaraguate a Agencia Virtual (App FEL) en 2026. Conozca cuándo dejarán el portal y qué contribuyentes deberán usarlos obligatoriamente.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) avanza en la migración de formularios de Declaraguate hacia Agencia Virtual, proceso que en 2026 hará obligatoria la presentación digital para miles de contribuyentes. (Foto Prensa Libre, cortesía SAT)
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) continúa con el proceso de migración gradual de formularios de Declaraguate hacia la Agencia Virtual, una medida que forma parte de la estrategia de modernización y digitalización de los servicios tributarios.
Actualmente, varios formularios aún están disponibles tanto en Declaraguate como en Agencia Virtual. Sin embargo, la administración tributaria confirmó que el uso del portal tradicional será eliminado de manera progresiva, y que cinco formularios dejarán de estar disponibles en Declaraguate durante 2026, pasando a gestionarse únicamente desde la Agencia Virtual (App FEL).
El superintendente de la SAT, Wener Ovalle, recordó que para realizar estos trámites será indispensable contar con usuario de Agencia Virtual, el cual puede solicitarse en línea o de forma presencial en oficinas y agencias tributarias del país.
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Migración de formularios inició en 2023
El proceso comenzó en 2023 con la migración del formulario SAT-2241 del IVA Régimen Electrónico de Pequeño Contribuyente, marcando el inicio de la transición hacia plataformas digitales más seguras.
Durante 2024, la SAT incorporó ocho formularios adicionales al sistema de Agencia Virtual, entre ellos:
- SAT-1311 ISR Opcional Mensual
- SAT-1361 ISR Trimestral
- SAT-1411 ISR Anual
- SAT-2237 IVA General
- SAT-1608 Impuesto de Solidaridad (ISO)
- SAT-4091 Vehículos Circulación
- SAT-6051 Petróleo Semanal
- SAT-3109 Bebidas Alcohólicas y No Alcohólicas
En 2025, se sumaron otros cuatro formularios vinculados al Decreto 31-2024 Ley para la integración del sector productivo primario y agropecuario:
- SAT-2510 ICT Régimen Primario
- SAT-2520 ICT Régimen Pecuario
- SAT-2530 ICT-IVA Consolidada
- SAT-2550 ICT Declaración Jurada Patrimonial
Nuevos formularios se integrarán en 2026
Como parte del proceso de modernización, la administración tributaria también trabaja en validaciones automatizadas para generar propuestas de declaraciones de IVA, ISR e impuestos específicos, lo que busca facilitar el cumplimiento voluntario.
Durante 2026 se prevé integrar seis formularios adicionales en Agencia Virtual:
- SAT-1431 ISR Relación de Dependencia
- SAT-2799 IVA Contratos Pago Directo
- SAT-7121 Habilitación de Libros
- SAT-2237 IVA General (propuesta de débito fiscal)
- SAT-1311 ISR Opcional Mensual (propuesta)
- SAT-2046 IVA Pequeño Contribuyente (propuesta)
Según la SAT, esta modernización permitirá automatizar validaciones, reducir errores en las declaraciones y mejorar el control tributario, al mismo tiempo que simplifica los trámites para los contribuyentes.
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Cinco formularios dejarán de estar disponibles en Declaraguate
La SAT explicó que algunos formularios dejarán de presentarse en Declaraguate y serán obligatorios únicamente en Agencia Virtual.
Los formularios que pasarán a ser obligatorios en Agencia Virtual son:
- SAT-1311 ISR Opcional Mensual
- SAT-1361 ISR Trimestral
- SAT-1411 ISR Anual
- SAT-2237 IVA General
- SAT-1608 Impuesto de Solidaridad (ISO)
La eliminación del llenado en el portal de Declaraguate se realizará en dos fases:
- 2 de junio de 2026: obligatorio en Agencia Virtual para 6 mil 438 contribuyentes especiales (grandes y medianos)
- 1 de septiembre de 2026: obligatorio en Agencia Virtual para 310 mil 499 contribuyentes del régimen general del IVA
A partir de esas fechas, ya no estarán disponibles en el portal Declaraguate para los contribuyentes incluidos en cada fase.