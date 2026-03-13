SAT eliminará cinco formularios de Declaraguate en 2026: estos trámites pasarán solo a Agencia Virtual

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) continúa con el proceso de migración gradual de formularios de Declaraguate hacia la Agencia Virtual, una medida que forma parte de la estrategia de modernización y digitalización de los servicios tributarios.

Actualmente, varios formularios aún están disponibles tanto en Declaraguate como en Agencia Virtual. Sin embargo, la administración tributaria confirmó que el uso del portal tradicional será eliminado de manera progresiva, y que cinco formularios dejarán de estar disponibles en Declaraguate durante 2026, pasando a gestionarse únicamente desde la Agencia Virtual (App FEL).

El superintendente de la SAT, Wener Ovalle, recordó que para realizar estos trámites será indispensable contar con usuario de Agencia Virtual, el cual puede solicitarse en línea o de forma presencial en oficinas y agencias tributarias del país.

LECTURAS RELACIONADAS SAT lanza siete nuevas funciones en la App FEL y cambia el uso de Declaraguate

Migración de formularios inició en 2023

El proceso comenzó en 2023 con la migración del formulario SAT-2241 del IVA Régimen Electrónico de Pequeño Contribuyente, marcando el inicio de la transición hacia plataformas digitales más seguras.

Durante 2024, la SAT incorporó ocho formularios adicionales al sistema de Agencia Virtual, entre ellos:

SAT-1311 ISR Opcional Mensual

SAT-1361 ISR Trimestral

SAT-1411 ISR Anual

SAT-2237 IVA General

SAT-1608 Impuesto de Solidaridad (ISO)

SAT-4091 Vehículos Circulación

SAT-6051 Petróleo Semanal

SAT-3109 Bebidas Alcohólicas y No Alcohólicas

En 2025, se sumaron otros cuatro formularios vinculados al Decreto 31-2024 Ley para la integración del sector productivo primario y agropecuario:

SAT-2510 ICT Régimen Primario

SAT-2520 ICT Régimen Pecuario

SAT-2530 ICT-IVA Consolidada

SAT-2550 ICT Declaración Jurada Patrimonial

Nuevos formularios se integrarán en 2026

Como parte del proceso de modernización, la administración tributaria también trabaja en validaciones automatizadas para generar propuestas de declaraciones de IVA, ISR e impuestos específicos, lo que busca facilitar el cumplimiento voluntario.

Durante 2026 se prevé integrar seis formularios adicionales en Agencia Virtual:

SAT-1431 ISR Relación de Dependencia

SAT-2799 IVA Contratos Pago Directo

SAT-7121 Habilitación de Libros

SAT-2237 IVA General (propuesta de débito fiscal)

SAT-1311 ISR Opcional Mensual (propuesta)

SAT-2046 IVA Pequeño Contribuyente (propuesta)

Según la SAT, esta modernización permitirá automatizar validaciones, reducir errores en las declaraciones y mejorar el control tributario, al mismo tiempo que simplifica los trámites para los contribuyentes.

LECTURAS RELACIONADAS Guía del impuesto de circulación 2026 en Guatemala: pago e impresión de calcomanía

Cinco formularios dejarán de estar disponibles en Declaraguate

La SAT explicó que algunos formularios dejarán de presentarse en Declaraguate y serán obligatorios únicamente en Agencia Virtual.

Los formularios que pasarán a ser obligatorios en Agencia Virtual son:

SAT-1311 ISR Opcional Mensual

SAT-1361 ISR Trimestral

SAT-1411 ISR Anual

SAT-2237 IVA General

SAT-1608 Impuesto de Solidaridad (ISO)

La eliminación del llenado en el portal de Declaraguate se realizará en dos fases:

2 de junio de 2026: obligatorio en Agencia Virtual para 6 mil 438 contribuyentes especiales (grandes y medianos)

1 de septiembre de 2026: obligatorio en Agencia Virtual para 310 mil 499 contribuyentes del régimen general del IVA

A partir de esas fechas, ya no estarán disponibles en el portal Declaraguate para los contribuyentes incluidos en cada fase.