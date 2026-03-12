SAT lanza siete nuevas funciones en la App FEL y cambia el uso de Declaraguate

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) anunció nuevas funcionalidades en la aplicación Factura Electrónica en Línea (App FEL) que permitirán a los contribuyentes consultar y compartir formularios de declaraciones presentadas, como parte de su estrategia para fortalecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

Durante una conferencia de prensa, el 11 de marzo de 2026, el superintendente de la SAT, Werner Ovalle Ramírez, acompañado por el intendente de Recaudación, Erick Echeverría, y la intendente de Fiscalización, Lidia Ríos, explicó que estas mejoras responden a necesidades detectadas entre los contribuyentes.

El funcionario indicó siete actualizaciones permitirá que serán parte del proceso de transformación digital de la SAT:

Consulta de formularios en la App FEL y Opción para compartir formularios electrónicos Declaración preelaborada para pequeño contribuyente Pago del IVA con tarjeta en la App FEL Validaciones automatizadas en formularios de IVA Migración de formularios a la Agencia Virtual Inhabilitación gradual del llenado en Declaraguate

1. Consulta de formularios en la App FEL

Una de las principales novedades es la consulta de formularios electrónicos presentados ante la SAT, lo que permitirá a los contribuyentes verificar las declaraciones realizadas por sus contadores.

Según explicó Ovalle, el sistema permitirá revisar declaraciones de los últimos cuatro años, incluyendo impuestos clave como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Esta funcionalidad responde a inquietudes de contribuyentes que, aunque pagan por los servicios contables, en algunos casos descubren que las declaraciones no fueron presentadas en tiempo o forma.

“Esta herramienta permitirá que el contribuyente tenga trazabilidad y pueda verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”, indicó el superintendente.

2. Declaración preelaborada para pequeño contribuyente

Otra de las herramientas impulsadas por la SAT, y que detalló el directivo de la administración, es la declaración sugerida preelaborada para el régimen de pequeño contribuyente, disponible dentro de la App FEL.

Werner Ovalle, detalló que, hasta febrero de 2026, esta funcionalidad registra:

162 mil 502 usuarios

Más de 1.4 millones de declaraciones recibidas

Recaudación superior a Q176 millones

Estas cifras incluyen declaraciones de otros regímenes simplificados, lo que evidencia el crecimiento del uso de herramientas digitales para el cumplimiento tributario.

3. Pago del IVA con tarjeta desde la aplicación

La SAT también trabaja en la incorporación de un botón de pago con tarjeta de crédito o débito para el formulario SAT-2046, correspondiente al IVA del pequeño contribuyente, el cual se espera habilitar durante abril de 2026.

Con esta herramienta se busca simplificar el pago de impuestos y reducir los procesos presenciales.

4. Plan piloto para declaraciones de IVA

La SAT también informó que entre el 19 de noviembre y el 31 de enero de 2026 se realizó un plan piloto del formulario SAT-2237, correspondiente al IVA general mensual en la agencia virtual.

Durante la prueba se registraron 23,937 declaraciones, de las cuales:

21 mil 329 fueron aceptadas (89%)

2 mil 608 no fueron aceptadas (11%)

Las declaraciones rechazadas fueron enviadas automáticamente a la Intendencia de Fiscalización para realizar verificaciones más profundas.

Según la SAT, este mecanismo demuestra que la facilitación digital no sustituye los controles tributarios, sino que ambos procesos funcionan de manera complementaria.

5. Migración de formularios hacia la Agencia Virtual

La administración tributaria continuará con el proceso de migración gradual de formularios hacia la Agencia Virtual, lo que implicará cambios en el uso del portal Declaraguate.

En ese sentido, se proyecta la inhabilitación del llenado de formularios en Declaraguate en dos fases:

2 de junio de 2026: para 6,438 contribuyentes especiales

1 de septiembre de 2026: para 310,499 contribuyentes del régimen general del IVA

Ovalle recordó que para realizar estos trámites será indispensable contar con un usuario de Agencia Virtual, el cual puede solicitarse en línea o de forma presencial en oficinas y agencias tributarias del país.

6. Avanza migración de formularios de impuestos

Desde 2023, también comentó el superintendente que, la SAT ha realizado la migración gradual de 13 formularios de impuestos hacia la Agencia Virtual, entre ellos:

Iva Régimen Electrónico de Pequeño Contribuyente, SAT 2241

ISR Opcional Mensual, SAT-1311

ISR Trimestral, SAT-1361

ISR Anual, SAT-1411

IVA General, SAT-2237

Impuesto de Solidaridad (ISO), SAT-1609

Impuesto sobre Circulación de Vehículos, SAT-4091

Para 2026 se proyecta incorporar seis formularios adicionales, con un enfoque en la personalización de la información vinculada a la autenticación del usuario.

7. Estrategia de comunicación y capacitación

Para facilitar la transición, la SAT implementará una estrategia de comunicación y capacitación dirigida a contribuyentes y contadores.

Entre marzo y diciembre de 2026 se realizarán:

Campañas informativas en medios y redes sociales

Foros virtuales

Capacitaciones técnicas

El objetivo es garantizar que los contribuyentes conozcan cómo utilizar las nuevas herramientas digitales antes de que su uso sea obligatorio.