Precio de gasolina en Guatemala: MEM sugiere precios y Gobierno activa plan para vigilar y sancionar aumentos injustificados

El mercado internacional del petróleo enfrenta presiones al alza tras la interrupción del tránsito en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde circula cerca de una quinta parte del crudo que abastece la oferta mundial. La situación se da a 10 días del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán, ocurrido el 28 de febrero.

El estrecho de Ormuz es un paso marítimo clave ubicado entre Irán y Omán que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el Océano Índico. Por esta vía se transporta diariamente una parte significativa del petróleo exportado por países de Oriente Medio, lo que lo convierte en uno de los puntos más sensibles para el comercio energético global.

Precios sugeridos de gasolina y diésel en Guatemala

Según el monitoreo semanal del MEM, el precio promedio en modalidad de autoservicio en el área metropolitana se sitúa, para el 9 de marzo, en:

Gasolina superior: Q33.00 por galón

Gasolina regular: Q31.88

Diésel: Q31.81

Los incrementos recientes fueron de Q2.46 en superior, Q2.35 en regular y Q3.53 en diésel. En términos porcentuales, el aumento representa 8.06% para la gasolina superior, 7.96% para la regular y 12.48% para el diésel, siendo este último el combustible con mayor alza.

En la modalidad de servicio completo, los precios reportados son:

Gasolina superior: Q34.05

Gasolina regular: Q32.91

Diésel: Q32.85

Cómo ha subido el precio de los combustibles en 2026

El precio de los combustibles en Guatemala ha mostrado una tendencia sostenida al alza durante el primer trimestre de 2026.

1 de enero: superior Q27.30, regular Q26.30, diésel Q24.92

31 de enero: superior Q28.00, regular Q27.00, diésel Q25.59

2 de febrero: superior Q29.04, regular Q28.04, diésel Q26.74

28 de febrero: superior Q29.57, regular Q28.57, diésel Q27.75

2 de marzo: superior Q30.57, regular Q29.53, diésel Q28.28

9 de marzo: superior Q33.00, regular Q31.88, diésel Q31.81

En total, entre enero y marzo, la variación acumulada alcanza Q5.70 para la gasolina superior, Q5.58 para la regular y Q6.89 para el diésel, siendo este último el más afectado.

Guerra no justifica aumento, afirma el presidente

El director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg), Enrique Meléndez, explicó, en una entrevista reciente a Prensa Libre, que el mercado ha reaccionado a los acontecimientos en Irán, lo que ha provocado aumentos en el precio internacional del petróleo.

Meléndez indicó que si la interrupción en el estrecho de Ormuz continúa, podrían surgir complicaciones adicionales en la producción, ya que algunos países productores enfrentan limitaciones de almacenamiento.

Sin embargo, el presidente Bernardo Arévalo aseguró que el reciente aumento de los combustibles no responde a una escasez inmediata.

“El aumento de precio no tiene que ver con un proceso de escasez, sino con una narrativa de especulación”, afirmó durante la conferencia La Ronda del 9 de marzo.

El mandatario explicó que, aunque la guerra ha generado interrupciones en la circulación de buques en el estrecho de Ormuz —por donde pasa alrededor del 21% del combustible mundial—, los efectos reales en el suministro suelen sentirse entre dos y doce meses después, debido a las reservas existentes.

“Hay gente que se está aprovechando del hecho de que la noticia de la guerra en el Golfo y el aumento del petróleo está sobre la mesa, y está tratando de empujar una campaña de especulación y alza que no tienen justificación real”, señaló.

Plan Centinela

Ante este escenario, el Gobierno anunció que reforzará el monitoreo de precios de combustibles mediante el Plan Centinela, con el objetivo de detectar posibles prácticas de manipulación de precios, acaparamiento o especulación.

En este mecanismo participarán la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ministerio de Economía (Mineco) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), instituciones que supervisarán el comportamiento del mercado y podrán aplicar sanciones si se detectan irregularidades.