MEM reporta alzas de 8% en gasolinas y de 12% en diésel en una semana

Según el monitoreo de precios semanal del MEM, el precio promedio en modalidad de autoservicio en el área metropolitana se registra en Q33.00 para la gasolina superior, Q31.88 para la regular, y Q31.81 para el galón de diésel.

Los incrementos fueron de Q2.46, Q2.35, y Q3.53, donde se refleja que el mayor se registró en el diésel, ya que para las gasolinas el representa 8.06% y 7.96% respectivamente y para el diésel, significa 12.48%.

En la modalidad de servicio completo el comportamiento fue similar. La gasolina superior llegó a Q34.05; la regular a Q32.91 y el diésel en Q32.85.

En este caso el monto del incremento fue de Q2.47 (7.82%) en la gasolina superior; Q2.35 (7.69%) ; y el diésel de Q3.52 por galón (12%).

Comportamiento variado. Este lunes se registra un nuevo aumento de precios de los combustibles en el país.

Reporte en estaciones (en tres días)

Aunque al medio día aún no se había generalizado, se observa un incremento algunas estaciones este lunes respecto del sábado último.

El sábado 7 de marzo la gasolina regular estaba e Q31.59 por galón, mientras que el lunes 9, se registraba en Q32.59 en algunas gasolineras. De igual forma la superior pasó de Q32.59 a Q34.09, mientras que el diésel estuvo en Q30.79, y ahora en Q33.29

En el caso del sector de gasolineras, explicó que las estaciones o expendios son el último eslabón en la cadena de comercialización, y son tomadores de precios ya que sus proveedores son quienes les han estado efectuando los ajustes al alza.

Hay gasolineras a las que les proveen cada día o cada 2 o 3 días, y les despachan ya con ajustes, agregó.

Se consultó a la Gremial de Importadores de Combustibles, pero aún no han respondido a las solicitudes de Prensa Libre.