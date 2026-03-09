“Un pequeño precio a pagar”: qué dijo Trump sobre la subida del precio de la gasolina por la guerra en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el pasado 8 de marzo que el alza en los precios del petróleoy la gasolina, derivadas de la guerra contra Irán, es "un pequeño precio a pagar" para buscar "la paz de su país y del mundo".

Mediante un mensaje en su red Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que la subida de los precios del petróleo se trata de un evento a corto plazo y que caerá rápidamente cuando "destruya la amenaza nuclear de Irán".

"El aumento a corto plazo de los precios del petróleo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear de Irán, es un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. ¡Solo los tontos pensarían lo contrario!", escribió Trump en su red social.

Las declaraciones de Trump se dieron antes de que este lunes 9 de marzo se registrara un aumento del 12% en el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés), lo que significa un precio de casi US$100 por barril.

Con relación al aumento de la gasolina derivado del conflicto contra Irán, Donald Trump dijo el pasado domingo, en una entrevista que brindó a la cadena ABC News, que se trataba de "un pequeño fallo".

"Es un pequeño fallo. Tuvimos que tomar este desvío. Sabía exactamente lo que iba a pasar", señaló Trump.

https://t.co/PnRIaPy8Is — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 8, 2026

Desde el inicio de la guerra contra Irán, las autoridades estadounidenses han reportado también un aumento en los precios de la gasolina, que registró un alza del 16%, lo que lleva su precio a US$3.45 el galón.

Sin embargo, Donald Trump ha tratado de desviar la atención de las consecuencias económicas del conflicto y ha elogiado los esfuerzos de las unidades estadounidenses.

"Lo bueno es que hundimos 44 de sus barcos, que es toda su flota", afirmó Trump en la entrevista con ABC.

