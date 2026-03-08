Video muestra nuevo ataque de EE. UU. a supuesta narcolancha que dejó seis fallecidos

Internacional

Video muestra nuevo ataque de EE. UU. a supuesta narcolancha que dejó seis fallecidos

EE. UU. efectuó este 8 de marzo un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico presuntamente vinculada al narcotráfico y que dejó seis fallecidos.

y

| time-clock

Este 8 de marzo, las fuerzas estadounidenses efectuaron un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el océano Pacífico, que dejó un saldo de seis personas fallecidas.

La información fue confirmada por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM). Con este nuevo operativo se han efectuado 45 ataques contra embarcaciones supuestamente vinculadas con el narcotráfico.

El ataque fue registrado en video y publicado por las autoridades estadounidenses. En las imágenes se observa cómo la embarcación es destruida por medio de una gran explosión.

"Los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Seis narcoterroristas varones murieron durante esta acción", señalaron las autoridades estadounidenses en redes sociales.

LECTURAS RELACIONADAS

Bukele participa en cumbre “Escudo de las Américas” y dialoga con funcionarios de EE. UU. sobre seguridad y economía

chevron-right
AME1473. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 07/03/2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), habla junto a mandatarios latinoamericanos durante la cumbre bautizada como Escudo de las Américas este sábado en Miami (EE.UU.). Trump dijo ante una docena de mandatarios latinoamericanos que no tiene intención de aprender español: "No voy a aprender su maldito idioma", dijo entre risas. EFE/ Eduard Ribas

Trump afirma que México es el “epicentro” de la violencia de carteles y firma coalición militar con 12 países para combatirlos

chevron-right

La nueva ofensiva contra la embarcación ocurre en el marco de la operación Lanza del Sur, la cual ha dejado al menos 150 personas fallecidas.

El Comando Sur aseguró que las fuerzas estadounidenses "condujeron un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas".

Este nuevo ataque ocurre tras una operación anterior que dejó tres muertos el 23 de febrero en el Caribe, también por presunto narcotráfico.

La acción también ocurre después del lanzamiento de la iniciativa Escudo de las Américas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el sábado reunió a más de una decena de líderes latinoamericanos de derecha en Miami para crear una nueva coalición militar contra los "narcoterroristas".

Lea también: Donald Trump confirma que Estados Unidos reconoce al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Donald Trump Embarcación  Pacífico Tendencias mundiales 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS