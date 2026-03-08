Video muestra nuevo ataque de EE. UU. a supuesta narcolancha que dejó seis fallecidos

Este 8 de marzo, las fuerzas estadounidenses efectuaron un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el océano Pacífico, que dejó un saldo de seis personas fallecidas.

La información fue confirmada por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM). Con este nuevo operativo se han efectuado 45 ataques contra embarcaciones supuestamente vinculadas con el narcotráfico.

El ataque fue registrado en video y publicado por las autoridades estadounidenses. En las imágenes se observa cómo la embarcación es destruida por medio de una gran explosión.

"Los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Seis narcoterroristas varones murieron durante esta acción", señalaron las autoridades estadounidenses en redes sociales.

La nueva ofensiva contra la embarcación ocurre en el marco de la operación Lanza del Sur, la cual ha dejado al menos 150 personas fallecidas.

El Comando Sur aseguró que las fuerzas estadounidenses "condujeron un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas".

On March 8, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known…

Este nuevo ataque ocurre tras una operación anterior que dejó tres muertos el 23 de febrero en el Caribe, también por presunto narcotráfico.

La acción también ocurre después del lanzamiento de la iniciativa Escudo de las Américas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el sábado reunió a más de una decena de líderes latinoamericanos de derecha en Miami para crear una nueva coalición militar contra los "narcoterroristas".

