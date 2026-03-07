Donald Trump confirma que Estados Unidos reconoce al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración reconoce formalmente al gobierno de Venezuela liderado por Delcy Rodríguez, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

El mandatario hizo el anuncio, este 7 de marzo, durante la inauguración de la iniciativa “Escudo de las Américas” en Miami, donde se reunió con más de una decena de líderes latinoamericanos afines a su línea política.

“Me complace decir que esta semana hemos formalmente reconocido al Gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente”, afirmó Trump durante su discurso.

Restablecimiento de relaciones entre Washington y Caracas

El reconocimiento se produce después de que Estados Unidos y Venezuela acordaran reanudar relaciones diplomáticas y consulares, después de siete años de ruptura entre ambos gobiernos.

Según explicó Trump, la decisión se tomó luego de los acontecimientos ocurridos el 3 de enero, cuando una intervención militar estadounidense derivó en la captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro, lo que posteriormente llevó al nombramiento de Rodríguez como autoridad en funciones.

El mandatario aseguró que su administración está impulsando lo que calificó como “una histórica transformación en Venezuela”, en referencia a la nueva etapa política en el país sudamericano.

Acuerdo sobre oro venezolano y nuevas licencias

Trump también destacó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que permite determinadas actividades de empresas estadounidenses vinculadas con la explotación y comercialización de oro venezolano, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.

El mandatario indicó que este acuerdo facilitará la cooperación económica entre ambas naciones en el sector minero y energético.

Estrategia regional y nueva doctrina

Durante su intervención, Trump vinculó los cambios en Venezuela con la estrategia de la Casa Blanca en América Latina, que incluye presiones sobre Cuba y la promoción de una nueva política regional denominada “Doctrina Donroe”.

Según el presidente estadounidense, esta doctrina busca evitar que potencias extranjeras hostiles aumenten su influencia en el hemisferio occidental, en una referencia indirecta a la presencia económica y política de China en la región.

La declaración se produjo en el marco de la cumbre “Escudo de las Américas”, que reunió en Miami a líderes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional frente al narcotráfico y otras amenazas de seguridad.