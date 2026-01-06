Cuánto tiempo duró la Operación Resolución Absoluta, que permitió la captura de Nicolás Maduro

La madrugada del sábado 3 de enero será recordada por todos los venezolanos y el mundo entero por el ataque planificado por EE. UU. con el objetivo de capturar al mandatario y así “finalizar” un mandato de casi 12 años.

En redes sociales se evidenciaron varias explosiones en áreas del país sudamericano, y posteriormente, el presidente Donald Trump compartió la primera imagen de Maduro detenido, llevado hacia la Ciudad de Nueva York, donde iba a comparecer ante un juez.

Sin embargo, llama la atención no solo la captura de un mandatario por parte de las fuerzas estadounidenses, sino también la planeación y el tiempo que requirió el operativo, el cual fue denominado Operación Resolución Absoluta.

Según información proporcionada por el medio La Vanguardia, la operación habría durado aproximadamente ocho minutos y todo comenzó cuando el mandatario Trump dio la orden desde su residencia en Mar-a-Lago.

El medio explica que la orden se dio aproximadamente a las 22.46 horas en Florida, y que el gobierno había esperado cuatro días para iniciar la operación. También se menciona que existieron dos factores que permitieron a las autoridades estadounidenses ingresar a Venezuela.

El primero era que el cielo estuviera despejado y que Maduro se encontrara en la base militar venezolana Fuerte Tiuna.

Otro aspecto que permitió la Operación Resolución Absoluta fue, según La Vanguardia, que las tropas estadounidenses —entre ellas, las fuerzas Delta— hicieron una recreación exacta de la casa de Nicolás Maduro en Fuerte Tiuna.

¿Cómo fue posible para las autoridades de EE. UU. obtener información de la casa de Maduro? Según La Vanguardia, fue gracias a un agente de la CIA que estuvo infiltrado y tenía un topo en los puestos más altos del gobierno de Maduro.

Aproximadamente a la 1.58 horas en Caracas, se habría iniciado la movilización de vehículos aéreos hacia Fuerte Tiuna. La Vanguardia afirma que más de 150 naves —entre ellas, aviones F22, F35, F18 y B1— atacaron áreas estratégicas como radares, estaciones aeroportuarias y bases militares, para evitar una pronta respuesta de las autoridades venezolanas.

El medio señala que los helicópteros volaron hacia Fuerte Tiuna a apenas 30 metros sobre el mar, con el fin de pasar desapercibidos por los radares venezolanos. Además, se efectuó un corte en el servicio eléctrico.

A las 2.01 horas habría comenzado la Operación Resolución Absoluta, y La Vanguardia menciona que en ese momento las fuerzas estadounidenses habrían provocado la muerte de 32 militares cubanos que formaban parte del primer anillo de seguridad de Maduro.

El medio cita declaraciones de Trump, quien asegura que hubo un supuesto intercambio de disparos entre las autoridades venezolanas y estadounidenses.

La Vanguardia cita a Trump y al jefe del Estado Mayor, Dan Caine, quienes mencionan que las fuerzas estadounidenses volaron la puerta de la casa donde estaban Maduro y su esposa en aproximadamente tres minutos, y otros cinco en arrestarlos y llevarlos en helicóptero hacia EE. UU.

En total, la operación habría durado ocho minutos, además de provocar la muerte de 32 militares cubanos.

