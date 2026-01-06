Por qué Trump dijo que su deseo de anexar a Groenlandia es para garantizar la “seguridad nacional”

Luego de que EE. UU. llevara a cabo un ataque en Venezuela que provocó la captura del mandatario Nicolás Maduro, se han reavivado los temores en Groenlandia tras las múltiples amenazas de Donald Trump de anexar la isla danesa.

Desde que inició su segundo mandato, Trump ha expresado en numerosas ocasiones su interés en anexar el territorio autónomo danés, no solo por su ubicación estratégica, sino también por los recursos minerales que posee.

El pasado 4 de enero, Trump insistió en la anexión de Groenlandia al afirmar que su objetivo es “garantizar la seguridad nacional”.

“Necesitamos a Groenlandia para garantizar la seguridad nacional y Dinamarca no está en capacidad de hacerlo”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

El mandatario estadounidense dijo que “en unos dos meses” él y su gobierno iban a “preocuparse por Groenlandia”, y que en “20 días” volvería a tocar el tema.

Ante estas declaraciones, el primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielssen, rechazó las nuevas amenazas de Trump, al decir que su interés no es más que una “fantasía de anexión”.

“¡Ya basta! No más presión. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las discusiones. Pero esto debe hacerse por los canales adecuados y con respeto al derecho internacional”, afirmó el primer ministro.

En diciembre, Trump se quejó de la presencia de barcos rusos y chinos en Groenlandia, isla donde habitan aproximadamente 57 mil personas.

Tras estas declaraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China instó a EE. UU. a “dejar de usar la llamada amenaza china como excusa para buscar beneficios personales”.

