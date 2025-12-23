“Nuestras decisiones se toman aquí”: Groenlandia responde a Trump por acciones para una anexión

El primer ministro de Groenlandia subrayó que las decisiones sobre el futuro del territorio autónomo se tomarían allí, después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, reiterara que su país necesita la isla por “motivos de seguridad nacional”.

“Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”, afirmó Jens-Frederik Nielsen en una publicación en Facebook.

Trump nombró el 21 de diciembre al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial a Groenlandia, lo que provocó indignación en Dinamarca, que convocó al embajador estadounidense.

En su publicación, Nielsen dijo sentirse “triste” tras escuchar el renovado deseo de Trump de hacerse con Groenlandia.

“Esas palabras reducen a nuestro país a una cuestión de seguridad y poder. No es así como nos vemos a nosotros mismos, y así no es como se nos puede ni se nos debe describir en Groenlandia”, declaró.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano ha afirmado que “necesita” ese territorio autónomo, estratégicamente situado y rico en recursos naturales, para garantizar la protección de su país. Incluso se ha negado a descartar el uso de la fuerza para anexionarlo.

“Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional. No por los minerales”, destacó Trump en una conferencia de prensa el 22 de diciembre en su residencia de Palm Beach, Florida.

El mandatario estadounidense señaló que en la costa de Groenlandia se observan barcos rusos y chinos.

“La necesitamos para la seguridad nacional. Tenemos que tenerla”, reiteró Trump, al precisar que Landry “quería liderar la campaña”.

Tras su nombramiento, Landry prometió convertir el territorio danés en “parte de Estados Unidos”.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, señalaron en una declaración conjunta que la isla pertenece a sus pobladores.

“No se puede anexionar otro país. Ni siquiera con el argumento de la seguridad internacional”, afirmaron. “Esperamos que se respete nuestra integridad territorial conjunta”.

El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, se declaró “profundamente indignado” por el nombramiento y advirtió a Washington que respetara la soberanía de Dinamarca, país miembro de la Unión Europea (UE) y de la OTAN.

La UE ofreció su total solidaridad a Dinamarca.

“Nosotros mismos determinaremos nuestro futuro. Groenlandia es nuestro país”, escribió Nielsen. “Groenlandia pertenece a los groenlandeses, y se debe respetar la integridad territorial”, agregó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró que Groenlandia “pertenece a su pueblo” y que “Dinamarca es su garante”.

La mayoría de los 57 mil habitantes de Groenlandia quiere independizarse de Dinamarca, pero no desea formar parte de EE. UU., según una encuesta realizada en enero.

Groenlandia se encuentra estratégicamente situada entre Norteamérica y Europa, en un momento en que EE. UU., China y Rusia muestran un interés creciente por el Ártico, donde se han abierto rutas marítimas debido al cambio climático y abundan las tierras raras.

La ubicación de Groenlandia también la sitúa en la ruta más corta si hubiese lanzamientos de misiles entre Rusia y EE. UU.

En agosto, Dinamarca ya había convocado al encargado de negocios de EE. UU. tras denuncias de intento de injerencia en Groenlandia.

Al menos tres altos funcionarios estadounidenses cercanos a Trump fueron vistos en Nuuk, la capital de Groenlandia, tratando de identificar a personas a favor y en contra de un acercamiento con EE. UU., reveló la televisión danesa.

Washington también abrió un consulado en Groenlandia en junio del 2020.