La maniobra de Trump para negociar Groenlandia

Ken Howery es un tranquilo y modesto inversor tecnológico que da prioridad a la discreción. Y, sin embargo, ha acabado en medio de dos de las historias más ruidosas del entrante gobierno de Trump.

Una es la ambición expansionista de Elon Musk, amigo íntimo de Howery y su compañero de fiestas desde que ambos ayudaron a dirigir PayPal hace 25 años.

La otra es la ambición expansionista del jefe de Musk, el presidente electo Donald Trump, quien ha puesto sus miras en la compra de Groenlandia, la isla más grande del mundo.

Como el elegido de Trump para embajador en Dinamarca, se espera que Howery resulte fundamental en lo que Trump espera que sea un acuerdo inmobiliario de proporciones épicas. El único problema es que Dinamarca, que cuenta a Groenlandia como territorio autónomo, dice que la isla no está en venta.

Le guste o no, es probable que Howery, un trotamundos conocido por su afición a la aventura y la planificación de fiestas elaboradas, se encuentre en medio de una tempestad geopolítica.

Trump ha sido explícito sobre lo que espera de su nuevo embajador para ocupar un puesto que antes no tenía mayor agitación. Cuando anunció a Howery para el cargo, que requiere la confirmación del Senado, reiteró sus planes para Groenlandia por primera vez desde que ganó la presidencia.

“Por motivos de seguridad nacional y libertad en todo el mundo, Estados Unidos de América considera que la propiedad y el control de Groenlandia es una necesidad absoluta”, escribió Trump en Truth Social a finales del año pasado. “Ken hará un magnífico trabajo representando los intereses de Estados Unidos”.

Al dar las gracias a Trump en X, Howery mencionó no solo la embajada de Estados Unidos en Copenhague, sino también al consulado de EE. UU. en Nuuk, Groenlandia, diciendo que estaba ansioso por “profundizar los lazos entre nuestros países”.

En el momento justo, Musk intervino: “¡Felicidades! Ayuda a Estados Unidos a ganar Groenlandia”.

La misión de Howery es un ejemplo de lo que le espera a la cosecha de donantes de Silicon Valley que rodearon a Trump durante la campaña y ahora pretenden seguirlo en los cargos públicos. Aunque muchos de ellos son avezados negociadores, su experiencia en el sector privado puede servirle solo hasta cierto punto al impredecible Trump.

Howery no respondió a las solicitudes de comentarios. En conversaciones privadas, sus amigos dicen que tiene opiniones conservadoras tradicionales y que no es un fanático de Trump. Dicen que le atraen las funciones diplomáticas no por ideología, sino por la experiencia en el extranjero. Se espera que esté en Washington esta semana y que el viernes ofrezca un cóctel en una terraza para inaugurar el fin de semana de la toma de posesión, según una copia de la invitación.

De hecho, Howery se enlista a una segunda gira con Trump. Fue embajador en Suecia durante 16 meses durante el primer mandato de Trump; un retraso en la confirmación del Senado acortó su mandato.

Aun así, consiguió algo de práctica en el arte de explicar a Trump a los escépticos en el extranjero. Mientras Trump denigraba a la OTAN, a la cual Suecia buscaba adherirse, Howery lo defendió como “poco convencional” y visitó el Ártico, un importante puesto avanzado para las defensas de la OTAN.

Persuadir a Dinamarca para que se separe de Groenlandia puede requerir una diplomacia ártica de otro nivel. Los dirigentes tanto de Dinamarca como de Groenlandia han dicho en repetidas ocasiones que no están interesados en una venta, y se han reído en las redes sociales del enfoque de Trump sobre la negociación.

“Creo que Ken Howery fue un embajador eficaz en Suecia hace varios años. Creo absolutamente en la experiencia del sector privado”, dijo Rufus Gifford, quien fue embajador del presidente Barack Obama en Dinamarca y uno de los principales responsables de recaudación de fondos de la campaña presidencial de la vicepresidenta Kamala Harris.

“Pero yo diría lo siguiente: si entras en la tormenta política que supondría el deseo declarado de Donald Trump de comprar Groenlandia, no creo que haya mucho en tu currículum que pueda ayudarte a sortearla”, dijo.

El currículum de Howery comienza en la Universidad de Stanford en la década de 1990, donde mostró un temprano interés por la política como redactor jefe de la revista conservadora Stanford Review. Cuando se graduó en 1998, rápidamente se conectó con Peter Thiel, el fundador de The Stanford Review, para ejecutar las órdenes del inversor.

Howery y Thiel pronto fundaron PayPal, el servicio de pagos en línea, donde más tarde se les unió Musk. Los tres se convirtieron en miembros fundadores de la “mafia PayPal”, que ha crecido hasta dominar Silicon Valley. Howery y Thiel, que siguen siendo muy unidos, fundaron Founders Fund, una de las principales empresas de capital riesgo del sector.

Con el pelo rubio y un rostro juvenil, Howery, de 49 años, a quien sus amigos llaman Kenny, tiene poco de la fanfarronería abrasiva de Thiel y Musk. Algunos de sus allegados lo describen más como una persona que trata de agradar a la gente que como un despiadado agente empresarial. Casi todos los colaboradores de Howery entrevistados para este artículo hablaron bajo condición de anonimato para no dañar su relación con Howery, quien suele rehuir de ser el centro de atención.

Eso no significa que Howery sea tímido. En parte es conocido por sus elaboradas fiestas y su estilo de vida: en noviembre de 2020, organizó su fiesta de cumpleaños en un castillo cerca de Estocolmo. (Musk dijo más tarde que contrajo la covid en ese viaje).

Para una celebración de Halloween en 2022, invitó a una infinidad de multimillonarios, entre ellos Thiel, a un castillo de Transilvania, Rumanía, para celebrar una fiesta “Transilmanía”, según una publicación en las redes sociales de uno de los organizadores, quien dijo que la fiesta había tomado siete meses en organizarse. (Aunque ya no tenía su puesto diplomático, Howery incluyó una insignia de su cargo de embajador en las cartas de agradecimiento a los organizadores).

Howery, quien no está casado, tiene una vena temeraria, según sus amigos, algunos de los cuales han observado con alarma sus hazañas mundiales. Se define a sí mismo como un “explorador” que ha estado en 99 países, y viaja mucho para surfear y practicar kitesurf o perseguir tornados y tormentas. En 2008, compitió con un Tesla Roadster en la Gumball 3000, una carrera por carretera de 4.828 kilómetros con diferentes rutas por todo el mundo.Recientemente, se ha interesado por las regatas de yates, compitiendo en contiendas por todo el mundo en su catamarán Gunboat 68 Tosca. Ha aprendido buceo libre en Fiyi y se ha formado como chef durante tres meses en París, según publicaciones en las redes sociales que ahora son privadas.

Sin embargo, la personalidad pública de Howery se ha definido en gran medida por su estrecha relación con el hombre más rico del mundo. La gente que busca enviar notas o incluso paquetes a Musk ha recibido instrucciones de enviárselos primero a Howery, como él mismo le ha dicho a sus asociados. Solicitantes de empleo han enviado sus currículos a Howery para que se los entregue a Musk.

Y a menudo Musk ha dormido en la casa de Howery en Austin en los últimos años, aunque Howery ha dicho a otros que lo hace menos que antes.

Howery ha estado presente a medida que crecían la riqueza y los intereses de Musk. Asesoró a Musk en la compra de Twitter e invirtió personalmente en otros de sus nuevos negocios, como Neuralink y xAI.

Pero a diferencia de otros amigos de Musk, no hace alarde de su relación: “Soy amigo de Elon. Realmente no me gusta comentar mis amistades personales en un foro público”, dijo a un entrevistador sueco en 2019. “Pero obviamente es una persona increíble. Muy inspiradora”.

A la par de Musk se ha acercado cada vez más a la política durante la era de Trump; asistió a la Convención Nacional Republicana como parte de un contingente de líderes tecnológicos que a veces iban de fiesta en fiesta con Donald Trump Jr. Howery es miembro de Rockbridge Network, un grupo ascendente de donantes republicanos, muchos de ellos vinculados a Silicon Valley.

El pasado septiembre, fue coanfitrión de JD Vance, el candidato de Trump a la vicepresidencia, en una cena de recaudación de fondos en Austin.

Cuando Musk decidió crear un comité de acción política la primavera pasada, le pidió a otros donantes que contribuyeran primero para ayudarlo a ocultar su participación el mayor tiempo posible. En junio de 2024, Howery hizo algunas de las primeras aportaciones, cuatro de 250.000 dólares por separado para cubrir los costos iniciales del comité.

“Se desvivió por donar y ser de utilidad cuando yo ayudaba a recaudar dinero para el presidente Trump al inicio del America PAC de Elon”, recordó Joe Lonsdale, amigo y compañero donante republicano.

Tras la victoria de Trump, tanto Musk como Howery han cosechado recompensas. Howery ha sido una presencia confiable en Mar-a-Lago desde la noche electoral, y acompañó a Trump y a Musk al reciente lanzamiento de SpaceX en Boca Chica, Texas.

Tras su breve estancia en Suecia, Howery empezó a elaborar estrategias con sus amigos sobre la posibilidad de volver a Europa. Barajó varios países y acabó decantándose por uno con la mitad de la población que su último país escandinavo.

Pero contó a sus amigos que Dinamarca le atraía especialmente, en parte por la posible adquisición de Groenlandia. El reto de trabajar en una de las transacciones inmobiliarias más complicadas en nombre de un magnate inmobiliario podría traerle a Howery el tipo de atención que prefiere.

Después de todo, aunque Howery mantiene un perfil bajo, en conversaciones privadas a lo largo de los años ha pensado en presentarse algún día a las elecciones, posiblemente en su estado natal de Texas.