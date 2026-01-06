“Trataba de imitarme”: Trump critica los pasos de bailes de Nicolás Maduro antes de ser detenido en Venezuela

Donald Trump habló en Washington sobre los bailes que hacía Nicolás Maduro antes de ser detenido en Venezuela, y lo acusó de querer imitarlo.

Baile de Donald Trump

El presidente estadounidense Donald Trump baila tras pronunciar un discurso en la reunión de miembros del Partido Republicano (GOP) en el Kennedy Center de Washington D. C., el 6 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)

Este 6 de enero, el presidente de EE. UU., Donald Trump, criticó los pasos de baile del mandatario Nicolás Maduro, a quien acusó de intentar imitarlo.

Fue durante una charla que Trump ofreció en el Centro de Artes Kennedy, en Washington, donde habló también sobre la captura de Maduro, ocurrida la madrugada del 3 de enero en territorio venezolano.

"Él se sube ahí y trata de imitar un poco mi baile", dijo Trump al referirse a las coreografías que realizaba Maduro en sus eventos, mientras de fondo sonaba un remix de su frase "No War, Yes Peace".

De hecho, medios como The New York Times afirmaron que estos momentos en los que Maduro bailaba habrían sido del disgusto de la Casa Blanca, y que influyeron notablemente en la decisión de llevar a cabo el operativo militar en Venezuela.

"Pero es un tipo violento, y ha matado a millones de personas. Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando", afirmó Trump.

El presidente no reveló más detalles sobre la supuesta cámara de tortura que mencionó.

Trump también abordó este martes la prohibición impuesta por su gobierno a la participación de personas trans en competiciones deportivas de mujeres y niñas.

Durante su intervención, hizo un baile que, según dijo, imita a una deportista trans.

"Mi esposa odia cuando hago esto", comentó Trump. A su juicio, "es tan poco presidencial".

"Ella odia cuando bailo", acabó confesando.

Lea también: “Somos una superpotencia”: ¿Cuáles son los planes de los Estados Unidos para este 2026?

