“¡No me para nadie!”: Videos muestran baile de Nicolás Maduro en medio de tensiones con EE. UU.

En medio de las tensiones entre EE. UU. y Venezuela, el pasado 21 de noviembre el mandatario Nicolás Maduro bailó junto a su esposa durante un acto, además de afirmar que las "asechanzas" estadounidenses no lo iban a detener.

Fue durante un evento con estudiantes universitarios que Maduro bailó al ritmo de una canción que aludía a las frases en inglés del mandatario, en las que pedía paz con EE. UU.

"Es viernes, ¿y qué pasa el viernes? ¿Y qué vamos a hacer hoy? La Venezuela en paz, viernes en la noche se declara en rumba (fiesta) total. ¡Rumba, rumba, rumba! ¡Es viernes y me voy de rumba! ¡Y a mí no me para nadie! ¡Música!", celebró Maduro.

La canción era una pieza electrónica que incluía frases en inglés del mandatario: "No war, no crazy war, no, no, no. ¿Cómo se dice en inglés? Peace, peace, yes, peace".

Incluso una joven le gritó al mandatario: "¡Maduro, te amo!", a lo que él respondió: "Yo también te amo", en medio de los gritos y aplausos de los presentes.

Maduro baila y lanza un mensaje: "Guerra no. Nunca, nunca la guerra" pic.twitter.com/fAqKAnj7CW — EL MUNDO (@elmundoes) November 22, 2025

"Esto me da la fuerza para vencer a todos los demonios que haya que vencer, a todas las asechanzas y amenazas que haya que vencer", agregó el mandatario.

Maduro también pidió a los universitarios venezolanos contactar a movimientos estudiantiles de EE. UU. para solicitar que "paren la guerra con EE. UU.".

🇻🇪🇺🇸 | Maduro responde con un baile ante la nueva amenaza de Estados Unidos en el que la música es un remix con frases de sus propios discursos: "Intenta imitar a Trump".

pic.twitter.com/RkAfuUxM9a — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 22, 2025

La celebración de Maduro, a un día de su cumpleaños, se da en medio de las tensiones entre EE. UU. y Venezuela, con el gobierno de Donald Trump desplegando operativos antinarcóticos en el Caribe y el Pacífico.

