Trump dice que hablará con Maduro de “un tema muy específico” y estos detalles reveló

El presidente Donald Trump declaró recientemente en una entrevista que hablará "en un futuro no muy lejano" con el mandatario Nicolás Maduro y que conversará con él "sobre un tema muy específico".

Fue en una entrevista concedida a la emisora Fox Radio donde hizo tales afirmaciones, aunque no precisó cuál sería el asunto a tratar con Maduro.

"Hablaré con él en un futuro no muy lejano, pero no puedo contarte lo que le voy a decir", afirmó el mandatario estadounidense.

Al ser cuestionado, Trump no proporcionó más detalles. Una de las preguntas que se le hizo fue si el asunto sería pedirle a Maduro que se exilie de Venezuela, pero el presidente no respondió.

"No voy a decirte lo que le voy a decir a él. No lo hago. Quizá otros políticos lo hagan. Yo no puedo hacerlo", reiteró.

Hace varios días, Trump mencionó que podría sostener una conversación con Maduro, en medio de las tensiones entre ambos países debido al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico.

Además, está el hecho de que Estados Unidos denominó al cartel de los Soles —una organización criminal que las autoridades estadounidenses vinculan con Maduro— como organización terrorista extranjera.

Las especulaciones sobre un posible ataque militar contra territorio venezolano se han intensificado, especialmente después de que Washington redobló su despliegue en el Caribe, en una operación que el Pentágono denominó Operación Lanza del Sur.

