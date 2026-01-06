Qué se sabe de los supuestos drones que sobrevolaban el palacio presidencial de Venezuela tras la captura de Maduro

Luego de la captura del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, el gobierno venezolano informó que las autoridades dispararon contra supuestos drones que sobrevolaban el Palacio de Miraflores.

De acuerdo con el gobierno de Venezuela, el hecho habría ocurrido durante la noche del pasado 5 de enero, momento en que los drones no identificados sobrevolaban el Palacio de Miraflores y provocaron la reacción de la Policía.

"Unos drones sobrevolaron sin permiso y la Policía emitió disparos de forma disuasiva; no ocurrió ningún enfrentamiento. Todo el país se encuentra en total tranquilidad", indicó el gobierno.

Medios venezolanos informaron que, alrededor de las 20 horas locales, se comenzaron a escuchar detonaciones de armas de fuego.

"Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas", dijo a la AFP un vecino que vive a cinco cuadras de Miraflores. "Lo primero que se me vino a la mente fue ver si había aviones sobrevolando, pero no".

"Solo vi dos luces rojas en el cielo", añadió bajo condición de anonimato. "Duró aproximadamente un minuto".

Más temprano, en redes sociales circularon videos en los que se escuchan los disparos, mientras testigos aseguraron a EFE que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.

El incidente tuvo lugar horas después de que Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país, tras la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado sábado.

