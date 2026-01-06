Análisis: Gobernabilidad y democracia del país están en juego durante el 2026, y llaman al Ejecutivo a la acción

El 2026 ha iniciado y Guatemala enfrenta una serie de retos que el gobierno deberá solventar para garantizar que el país continúe en la senda de la gobernabilidad y de la democracia, especialmente en un año considerado de suma importancia debido a los distintos procesos de elección que se realizarán en entidades claves para la institucionalidad democrática y la impartición de justicia, como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC).

A criterio de varios analistas consultados, durante este año en el país se dará un "reordenamiento importante" de estas instituciones, por lo que el Organismo Ejecutivo debe ser mucho “más activo”, pasando de las “buenas intenciones” que han marcado los primeros dos años de gobierno del presidente Bernardo Arévalo, a llevar a cabo acciones más concretas para resolver otros problemas actuales del país, especialmente en seguridad, infraestructura y economía, para lo cual se deberán destinar los recursos necesarios para buscar soluciones.

“Yo creo que esos procesos –de elección– son fundamentales, precisamente a la luz de lo que estamos conversando. Es decir, si esas instituciones continúan estando en manos de quienes están, de actores antidemocráticos, de actores pro corrupción, de actores pro impunidad, pues toda la agenda pone en jaque o pone en riesgo estos avances que Guatemala ha tenido y que debería tener hacia adelante”, afirma el politólogo Renzo Rosal.

El experto considera que el mensaje brindado por el presidente Bernardo Arévalo a la población el pasado domingo es fundamental, ya que del resultado de estos procesos de elección denominados de “segundo grado” dependerán mucho los avances que el país pueda tener en cuanto a democracia, justicia, seguridad y otros aspectos necesarios para garantizar la estabilidad del país y el bienestar de los ciudadanos.

“Tiene que haber un mayor ajuste de las metas de los objetivos del Ejecutivo. Creo que lo que hemos tenido es un ejercicio donde hay muchas buenas intenciones, de mucho discurso, pero hay que pasar a la acción concreta, y no hay más, no hay márgenes de tiempo, el margen es este”, afirma Rosal.

“Este es un año decisivo, porque es el último año que queda antes de todos los avatares electorales que vendrán en el 2027”, puntualiza.

Óscar Morales, analista independiente, también coincide en la importancia que tendrán los procesos de elección que se realizarán a lo largo del presente año. Considera que el mensaje del presidente Arévalo es acertado, ya que también es necesario que todos los ciudadanos estén atentos a las personas que ostentarán los cargos en el TSE, la CC, el MP y la CGC.

“Yo creo que en este sentido sí es necesario que todos los guatemaltecos, no solo los que están llamados, por ejemplo el Colegio de Abogados, que hoy –5 de enero– votamos para elegir a los representantes del colegio para la comisión que va a elegir a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Creo que sí, la democracia de Guatemala empieza a jugarse este día. Hay grupos de poder, y no necesariamente buenos, que están interesados en seguir cooptando las instituciones del Estado”, afirmó.

En este sentido, Morales considera que el futuro en todos los ámbitos del país dependerá en gran medida de los resultados y de las decisiones que tomen los actores encargados de elegir a las autoridades de estas entidades.

Además, considera que la prensa jugará un papel “fundamental” para dar a conocer los resultados de estos procesos.

“El papel más importante lo va a jugar la prensa. La prensa es el único medio que los guatemaltecos tenemos hoy para transparentar estos procesos”, aseguró.

Proyecciones a nivel internacional

En consecuencia con la coyuntura internacional que se vive actualmente, luego de la captura en Venezuela de Nicolás Maduro por parte del Ejército de Estados Unidos, los expertos consideran que, por el momento, no existe algún riesgo de que pueda afectar de manera directa a Guatemala.

“Recordemos que hace unas semanas quedó en evidencia el hecho de que Guatemala culminó una negociación importante con Estados Unidos para quitarnos ese 10% de arancel adicional que nos habían impuesto hace meses atrás. Esta negociación puso de relevancia que tanto Guatemala, El Salvador, Ecuador como Argentina son los cuatro países latinoamericanos que hoy por hoy tienen la mejor relación con Estados Unidos”, afirma el internacionalista Roberto Wagner.

Agrega que los procesos de elección de segundo grado serán cruciales para continuar con las buenas relaciones con Estados Unidos, por lo que es necesario garantizar la transparencia e imparcialidad en los mismos por parte de los actores involucrados.

“Lo importante también es velar por cuestiones de transparencia, que sean procesos más democráticos, que también tengan en cuenta las necesidades de la población guatemalteca. Que no tengamos que pasar otra vez por intereses gremiales o intereses particulares que están por encima de los intereses nacionales. Yo creo que eso es algo que lo valorarían mucho en Washington”, afirmó Wagner.

“Guatemala necesita verse como un socio apropiado para Estados Unidos, como un socio que fortalece la democracia, que tiene instituciones fuertes. Ese es el rostro que los otros países necesitan de nuestro país”, afirma Óscar Morales, quien considera que el país debe hacer lo necesario para mantener la confianza en que, hasta el momento, EE. UU. ha mostrado.

Por su parte, Rosal asegura que Guatemala “es un país que ha tenido un buen nivel y manejo de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, que es aceptable y positivo”.

Además, considera que el país deberá redoblar esfuerzos por consolidar otros aspectos importantes, como el combate al narcotráfico y al crimen organizado.

“La lucha contra el narcotráfico es un objetivo en el cual Guatemala todavía está un poquito distante. En Centroamérica, y particularmente nuestro país, tiene una fuerte presencia del narcotráfico”, afirma Rosal.