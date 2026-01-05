Imágenes: cómo Nicolás Maduro fue llevado junto a su esposa a Nueva York tras ser detenido por EE. UU.

Internacional

Imágenes: cómo Nicolás Maduro fue llevado junto a su esposa a Nueva York tras ser detenido por EE. UU.

Este 5 de enero Nicolás Maduro y su esposa, Celia Flores, comparecerán por primera vez en Nueva York luego de ser detenidos el pasado 3 de enero por EE. UU.

|

time-clock

El presidente venezolano Maduro y su esposa Celia Flores son trasladados al juzgado de Nueva York para su comparecencia

El presidente venezolano capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegan al helipuerto de Wall Street durante su traslado al tribunal federal para su comparecencia en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 5 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

El pasado 3 de enero, las fuerzas estadounidenses detuvieron al mandatario Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante un operativo efectuado en la madrugada en Caracas, Venezuela.

Tras su captura, Maduro fue trasladado por las autoridades de EE. UU. a la Ciudad de Nueva York, en donde este 5 de enero comparecerá ante un juez federal.

Varias imágenes divulgadas por medios internacionales muestran cómo Maduro es llevado, en compañía de fuerzas estadounidenses, hacia un helicóptero.

En las imágenes también se observa a la esposa del mandatario, Cilia Flores, acompañada por varias autoridades estadounidenses.

LECTURAS RELACIONADAS

Donald Trump Washington D. C

¿Donald Trump necesitaba la aprobación del Congreso de EE. UU. para atacar a Venezuela?

chevron-right
Donald Trump presidente de Estados Unidos conferencia del 3 de enero 2026 Caso Venezuela

“Estados Unidos está mandando un mensaje geopolítico, no económico”: Enrique Lacs, exministro de Economía

chevron-right

Este lunes, Maduro y Flores serán llevados a la Ciudad de Nueva York, en donde permanecerán en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, en inglés), ubicado en el distrito de Brooklyn.

Venezuelan President Maduro, wife Celia Flores transferred to New York courthouse for arraignment
El presidente venezolano capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegan al helipuerto de Wall Street durante su traslado al tribunal federal para su comparecencia en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 5 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Nicolas Maduro se declara inocente
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa se declaran inocentes de todos los cargos en su contra durante una audiencia en el tribunal federal de Nueva York, Estados Unidos, tras la intervención del gobierno de Trump en Caracas, el 3 de enero. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/Stringer).
Nicolás Maduro fue trasladado junto a su esposa bajo fuerte custodia armada en helicóptero y vehículo blindado desde la cárcel hasta un tribunal en Nueva York.
Nicolás Maduro fue trasladado junto a su esposa bajo fuerte custodia armada en helicóptero y vehículo blindado desde la cárcel hasta un tribunal en Nueva York. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/Stringer).
Venezuelan President Maduro, wife Celia Flores transferred to New York courthouse for arraignment
El presidente venezolano capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegan al helipuerto de Wall Street durante su traslado al tribunal federal para su comparecencia en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 5 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
El presidente venezolano Maduro y su esposa Celia Flores son trasladados al juzgado de Nueva York para su comparecencia
El presidente venezolano capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegan al helipuerto de Wall Street durante su traslado al tribunal federal para su comparecencia en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 5 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

En ese lugar también han estado personas como el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, el cantante Sean Combs, Ismael “El Mayo” Zambada y Luigi Mangione.

Ambos serán presentados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, magistrado sénior de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, de 92 años, quien estará a cargo del caso en Manhattan. El mandatario, de acuerdo con información de las autoridades estadounidenses, enfrentará cuatro cargos federales relacionados con narcoterrorismo, tráfico de drogas, posesión de armas y apoyo a actividades criminales.

Lea también: Comparece en Nueva York: ¿Cuáles son los cargos que enfrenta Nicolás Maduro en EE. UU?

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Donald Trump  Nicolás Maduro Tendencias internacionales Tendencias mundiales Venezuela 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS