Imágenes: cómo Nicolás Maduro fue llevado junto a su esposa a Nueva York tras ser detenido por EE. UU.

El pasado 3 de enero, las fuerzas estadounidenses detuvieron al mandatario Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante un operativo efectuado en la madrugada en Caracas, Venezuela.

Tras su captura, Maduro fue trasladado por las autoridades de EE. UU. a la Ciudad de Nueva York, en donde este 5 de enero comparecerá ante un juez federal.

Varias imágenes divulgadas por medios internacionales muestran cómo Maduro es llevado, en compañía de fuerzas estadounidenses, hacia un helicóptero.

En las imágenes también se observa a la esposa del mandatario, Cilia Flores, acompañada por varias autoridades estadounidenses.

Este lunes, Maduro y Flores serán llevados a la Ciudad de Nueva York, en donde permanecerán en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, en inglés), ubicado en el distrito de Brooklyn.

El presidente venezolano capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegan al helipuerto de Wall Street durante su traslado al tribunal federal para su comparecencia en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 5 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa se declaran inocentes de todos los cargos en su contra durante una audiencia en el tribunal federal de Nueva York, Estados Unidos, tras la intervención del gobierno de Trump en Caracas, el 3 de enero. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/Stringer).

Nicolás Maduro fue trasladado junto a su esposa bajo fuerte custodia armada en helicóptero y vehículo blindado desde la cárcel hasta un tribunal en Nueva York. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/Stringer).

En ese lugar también han estado personas como el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, el cantante Sean Combs, Ismael “El Mayo” Zambada y Luigi Mangione.

Ambos serán presentados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, magistrado sénior de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, de 92 años, quien estará a cargo del caso en Manhattan. El mandatario, de acuerdo con información de las autoridades estadounidenses, enfrentará cuatro cargos federales relacionados con narcoterrorismo, tráfico de drogas, posesión de armas y apoyo a actividades criminales.

