Comparece en Nueva York: ¿Cuáles son los cargos que enfrenta Nicolás Maduro en EE. UU?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este lunes 5 de enero por primera vez ante un tribunal federal de Nueva York, luego de que ambos fueron capturados la madrugada del pasado sábado 3 de enero en la ciudad de Caracas por fuerzas armadas de Estados Unidos, en una operación relámpago.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a la Ciudad de Nueva York y permanecerán recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en el distrito de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad donde también estuvieron Juan Orlando Hernández, Ismael Zambada, Sean Combs y Luigi Mangione.

Ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, magistrado senior de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, de 92 años, quien estará a cargo del caso en Manhattan, el distrito más conocido y densamente poblado de la Ciudad de Nueva York, por ser uno de los jueces en activo con mayor trayectoria en el sistema judicial.

Ante esta situación, se prevé que los dos acusados sean presentados inicialmente ante el juez designado por el entonces presidente del país, Bill Clinton, en enero de 1998, para la lectura formal de los cargos, la verificación de su identidad y la definición de aspectos preliminares, como la detención preventiva o la designación de abogados.

Los cargos de Maduro y Flores

Una acusación recientemente desclasificada del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala al presidente venezolano capturado, Nicolás Maduro, de dirigir un “gobierno corrupto e ilegítimo” alimentado por una extensa operación de narcotráfico que inundó el territorio norteamericano con toneladas de cocaína y otras drogas.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró mediante una publicación en redes sociales que Maduro y Flores “pronto enfrentarán toda la fuerza de la justicia en suelo y tribunales estadounidenses”, debido a que el mandatario de Venezuela está acusado en EE. UU. de cuatro cargos federales, mientras que su esposa enfrenta dos.

Maduro está acusado en EE. UU. de los siguientes delitos: Conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con diversas organizaciones delictivas.

Por su parte, Cilia Flores enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios internacionales. Por ello, ambos son acusados de liderar una red de narcotráfico, junto al cartel de los Soles, desde Venezuela y Sudamérica hacia EE. UU.

Cargos contra el líder chavista

Maduro enfrenta los mismos cargos que en una acusación anterior presentada en su contra ante un tribunal federal de Manhattan en el 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump. Sin embargo, la nueva acusación añade cargos contra su esposa y fue presentada bajo reserva en el Distrito Sur de Nueva York poco antes de la Navidad.

Por último, según la acusación, Maduro se asoció con “algunos de los narcoterroristas más violentos del mundo” para permitir el envío de toneladas de cocaína hacia EE. UU. Las autoridades alegan que poderosas organizaciones de narcotráfico trabajaron directamente con el venezolano y luego enviaron las ganancias a altos funcionarios del país.