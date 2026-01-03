“Si no lo sabías, ahora lo sabes”: La Casa Blanca se burla de Maduro tras su captura en Venezuela

Durante la tarde de este sábado 3 de enero, el perfil oficial de la Casa Blanca —residencia oficial y lugar de trabajo del presidente de los Estados Unidos— publicó en las redes sociales un video en el que abiertamente se burla del mandatario venezolano Nicolás Maduro, luego de su captura por el Ejército en la ciudad de Caracas, Venezuela.

“Si no lo sabías, ahora lo sabes”, publicó el perfil de la residencia oficial en la red social X, junto a un emoticono de un águila calva, ave rapaz de cabeza blanca que simboliza la fuerza y la libertad de todo el pueblo estadounidense, y que es considerada un símbolo nacional de los Estados Unidos desde 1805, hace más de dos siglos.

Además, en la misma publicación, la Casa Blanca difundió una grabación que contiene declaraciones antiguas de Nicolás Maduro, en el que se observa al mandatario venezolano pedirle directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, que vaya por él a la ciudad de Caracas, si es que, en dado caso, tiene las agallas suficientes.

“¡Venga por mí! Aquí lo espero en el Palacio de Miraflores —la sede del Gobierno de Venezuela—. No se tarde en llegar, cobarde”, le dice Nicolás Maduro a Donald Trump, en un discurso cuya grabación no tiene fecha exacta, pero que, seguramente, fue filmado durante el comienzo del segundo mandato presidencial del magnate neoyorquino.

La Casa Blanca se burla de Maduro

Tras el discurso de Nicolás Maduro, la Casa Blanca incluyó un extracto de las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, horas después de que se confirmara la captura del mandatario venezolano, acusado por el presidente Donald Trump de ser el cabecilla del cartel de los Soles, una gran red criminal en Sudamérica.

“Si no lo sabías, ahora lo sabes”, dice Marco Rubio, en referencia a las capacidades del Ejército de los Estados Unidos, catalogado por Donald Trump como la mayor y mejor rama de las Fuerzas Armadas del mundo, ya que, presuntamente, ningún otro país sería capaz de realizar una operación militar de la misma manera que lo hizo EE. UU.

A continuación, se puede observar la primera imagen de Nicolás Maduro luego de haber sido capturado por Estados Unidos, con las manos atadas y los ojos cubiertos. En la escena siguiente, se ve al presidente Donald Trump sonreír mientras llega a la Casa Blanca al ritmo del rapero estadounidense The Notorious B.I.G. y su éxito “Hypnotize”.

En la letra de la canción, el artista hace referencia a que él —en este caso, Donald Trump— “nunca pierde” y que su trabajo “habla por sí mismo”. Además, la lírica menciona que los enemigos del cantante —aunque en este caso serían los demócratas frente al mandatario— “ya no dicen nada” y prefieren guardar sus ideas para otro momento.