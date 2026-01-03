¿Lo amenazó? Trump dice que Gustavo Petro tiene que “cuidarse” tras la captura de Maduro

Tras el anuncio de la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado 3 de enero que el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, tiene que "cuidarse el trasero" tras la captura del venezolano, porque, según aseguró, el colombiano tiene "laboratorios de cocaína" que luego envía a EE. UU.

"Petro tiene laboratorios de cocaína. Tiene fábricas donde produce cocaína y la están enviando a EE. UU. Así que sí, tiene que cuidarse el trasero", indicó Trump al ser consultado en una rueda de prensa sobre las declaraciones de su homólogo colombiano, quien aseguró estar tranquilo después del operativo contra su aliado en Caracas.

Por su parte, como respuesta a la publicación de un periodista estadounidense que manifestó que el colombiano "debe estar muy preocupado con lo que puede contar el jefe del Cártel de los Soles" en Estados Unidos, el presidente de Colombia publicó un mensaje en la red social X, donde expresó que no está preocupado por nada de eso.

Además, en referencia a las acusaciones de Washington D. C. contra Nicolás Maduro, el mandatario estadounidense advirtió a Gustavo Petro que será "el siguiente", tras la captura del venezolano, a quien Donald Trump acusa de liderar una red de narcotráfico internacional conocida como el Cártel de los Soles, que involucra a altos mandos.

Trump vs. Petro

Esta advertencia llega en un contexto de críticas cruzadas entre Gustavo Petro y Donald Trump en los últimos meses, por la agresiva campaña militar antidrogas del Ejército de EE. UU. en el mar Caribe y el océano Pacífico, al punto de que el colombiano aseguró que Estados Unidos había realizado un ataque muy cerca de Guatemala y México.

Trump lleva meses lanzando insultos y amenazas contra Petro, quien ha sido uno de sus principales críticos en América Latina. Por ello, el estadounidense comenzó a acusar a su homólogo colombiano de “ser un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños por toda Colombia”.

Sin embargo, Donald Trump nunca ha aportado pruebas contra Petro, quien lo ha cuestionado en varias ocasiones por su política migratoria, los aranceles y los ataques extrajudiciales a supuestas narcolanchas en el Caribe. Por lo tanto, el mandatario colombiano respondió que él es quien más ha combatido a los narcotraficantes en su país.

“Más le vale a Gustavo Petro andarse con cuidado, porque tiene fábricas de droga. Él es un matón y una mala persona”, agregó Donald Trump, quien, de acuerdo con el presidente colombiano, está siendo engañado por sus asesores en Washington, ya que presuntamente no conoce la realidad actual de Colombia y se guía por el pasado.

¿Ataques a Colombia?

A finales de diciembre, el estadounidense amenazó con ataques a Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, al ponerlo al mismo nivel que Venezuela: “He oído que ellos producen cocaína, tienen plantas de fabricación. Y luego nos la venden. Cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques”, explicó Trump.

Ante esta situación, Petro decidió responderle al neoyorquino: “Venga conmigo y le enseño cómo se destruye un laboratorio cada 40 minutos. Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra. No dañe dos siglos de relaciones diplomáticas. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína, es Colombia”, concluyó el colombiano.