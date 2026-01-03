Estados Unidos y Maduro: Las reacciones de Codeca y cámaras reflejan división de opiniones

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien el magnate neoyorquino calificó como un narcoterrorista peligroso, encargado de atormentar a millones de personas en Venezuela y en el territorio de los Estados Unidos.

El Ejército de EE. UU. se encontraba desplegado en el mar Caribe y el océano Pacífico desde octubre del 2025, presuntamente para destruir narcolanchas que se dirigían al país norteamericano. Sin embargo, como se dio a conocer recientemente, el objetivo principal era invadir Venezuela para capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Ante esta situación, el operativo militar de Estados Unidos se convirtió en el asunto más relevante del día, lo que desató reacciones en todo el mundo, incluida Guatemala, donde el Gobierno de Bernardo Arévalo expresó su preocupación por la operación ejecutada en Caracas, que incluyó ataques aéreos y culminó con la captura del político.

Además, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guatemala llamó a cesar toda acción militar unilateral y reiteró que la paz y el respeto al derecho internacional deben prevalecer. El presidente Arévalo reforzó el mensaje al pedir respeto por la soberanía y los principios de la Organización de las Naciones Unidas.

Las reacciones de Codeca y cámaras sobre el suceso

El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), un importante movimiento social y organización indígena campesina de Guatemala, repudió públicamente la invasión estadounidense y, mediante un comunicado, expresó su solidaridad firme y combativa con el pueblo venezolano, que no logró evitar la captura de su actual mandatario.

"Condenamos enérgicamente la agresión imperialista de los Estados Unidos contra Venezuela, así como las constantes acciones de intimidación que golpean al mar Caribe y a toda Latinoamérica. Reafirmamos que ningún imperio tiene el derecho a decidir el destino de los pueblos. La soberanía es un principio irrenunciable", agregó Codeca.

🚨 Desde CODECA Guatemala repudiamos la invasión norteamericana y expresamos nuestra solidaridad firme y combativa con el pueblo venezolano. pic.twitter.com/DzjhAqrN1y — CODECA GT (@GtCodeca) January 3, 2026

Por su parte, la Cámara del Agro, una institución conformada por los sectores organizados que valoran y defienden los principios de Estado de derecho, empresarialidad, sostenibilidad y libre mercado, respaldó la acción de los Estados Unidos contra el narcotráfico e hizo un llamado a una transición democrática que propicie la estabilidad.

"La Cámara del Agro respalda la acción de los Estados Unidos contra el narcotráfico por su impacto en la seguridad regional. Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad, el Estado de derecho y la institucionalidad democrática como condiciones esenciales para la inversión, el comercio y el desarrollo productivo", añadió la institución.

Más reacciones

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG), una organización históricamente ligada al desarrollo económico de la nación, que existe y trabaja por los guatemaltecos, destacó públicamente los esfuerzos internacionales del Ejército de Estados Unidos por el futuro de la república de Venezuela y de sus más de 30 millones de habitantes.

"La Cámara de Industria de Guatemala reconoce el actuar del Gobierno de los Estados Unidos de América al brindar a la nación venezolana y a su pueblo una vía firme y renovada en la lucha contra los narcoestados, con el objetivo de contribuir al restablecimiento de una nación libre y soberana", expresó la CIG mediante un comunicado.

Posteriormente, la Embajada de Guatemala en Panamá envió un mensaje a la comunidad guatemalteca residente en Venezuela, en el que recomienda tomar precauciones: "Reiteramos nuestro compromiso de brindar acompañamiento y asistencia dentro del marco de nuestras competencias, e instamos a la comunidad a mantenerse atenta".

Por último, la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacen), órgano regional permanente de representación política y democrática del Sistema de la Integración Centroamericana, emitió un comunicado en solidaridad con el pueblo de Venezuela y reafirmó su compromiso con la democracia y los derechos humanos.