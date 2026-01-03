Elon Musk felicita a Trump y dice que este es un mensaje para los dictadores del mundo

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados fuera de Venezuela, según anunció este sábado el presidente de EE. UU., Donald Trump, en su red social Truth.

Trump detalló que, al momento de su captura, Maduro intentaba ingresar a un “cuarto seguro”, pero no logró cerrar la puerta, lo que permitió a las fuerzas estadounidenses detenerlo en ese punto.

Las autoridades estadounidenses aseguraron que no se reportaron bajas entre el personal militar de Estados Unidos durante la operación.

Ante este operativo, Elon Musk manifestó su apoyo al presidente Trump en una publicación en X, y escribió:

“¡Felicitaciones, presidente Trump! Esta es una victoria para el mundo y un mensaje claro a los dictadores malvados de todo el mundo.”

Publicación de Elon Musk en X, este 3 de enero de 2026.

En otros mensajes, Musk reiteró también su respaldo al pueblo venezolano:

“La prosperidad largamente esperada está llegando para el pueblo de Venezuela.”

Publicación de Elon Musk en X este 3-12-2026.

Musk anotó SÍ, en apoyo al mensaje de la Casa Blanca que publicó: "Dios bendiga a la fuerza armada de EE.UU.".