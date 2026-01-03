Internacional
Elon Musk felicita a Trump y dice que este es un mensaje para los dictadores del mundo
Elon Musk publica en X su felicitación al presidente Donald Trump y manifiesta su apoyo a las fuerzas militares de Estados Unidos y al pueblo venezolano.
Elon Musk en una foto de archivo. (Foto Prensa Libre: EFE) Tesla and SpaceX CEO Elon Musk gestures as he speaks during the inaugural parade inside Capitol One Arena, in Washington, DC, on January 20, 2025. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) / AFP PICTURES OF THE YEAR 2025
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados fuera de Venezuela, según anunció este sábado el presidente de EE. UU., Donald Trump, en su red social Truth.
Trump detalló que, al momento de su captura, Maduro intentaba ingresar a un “cuarto seguro”, pero no logró cerrar la puerta, lo que permitió a las fuerzas estadounidenses detenerlo en ese punto.
Las autoridades estadounidenses aseguraron que no se reportaron bajas entre el personal militar de Estados Unidos durante la operación.
Ante este operativo, Elon Musk manifestó su apoyo al presidente Trump en una publicación en X, y escribió:
LECTURAS RELACIONADAS
"Las explosiones fueron tan fuertes que pensé que se trataba de un terremoto": los testimonios de los caraqueños sorprendidos por los bombardeos ordenados por Trump contra Venezuela
“¡Felicitaciones, presidente Trump! Esta es una victoria para el mundo y un mensaje claro a los dictadores malvados de todo el mundo.”
En otros mensajes, Musk reiteró también su respaldo al pueblo venezolano:
“La prosperidad largamente esperada está llegando para el pueblo de Venezuela.”
Musk anotó SÍ, en apoyo al mensaje de la Casa Blanca que publicó: "Dios bendiga a la fuerza armada de EE.UU.".