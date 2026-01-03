Elon Musk felicita a Trump y dice que este es un mensaje para los dictadores del mundo

Internacional

Elon Musk felicita a Trump y dice que este es un mensaje para los dictadores del mundo

Elon Musk publica en X su felicitación al presidente Donald Trump y manifiesta su apoyo a las fuerzas militares de Estados Unidos y al pueblo venezolano.

Buena Vida

Redacción Prensa Libre

|

time-clock

Elon Musk publica en X su felicitación al presidente Donald Trump y manifiesta su apoyo al pueblo venezolano.

Elon Musk en una foto de archivo. (Foto Prensa Libre: EFE) Tesla and SpaceX CEO Elon Musk gestures as he speaks during the inaugural parade inside Capitol One Arena, in Washington, DC, on January 20, 2025. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) / AFP PICTURES OF THE YEAR 2025

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados fuera de Venezuela, según anunció este sábado el presidente de EE. UU., Donald Trump, en su red social Truth.

Trump detalló que, al momento de su captura, Maduro intentaba ingresar a un “cuarto seguro”, pero no logró cerrar la puerta, lo que permitió a las fuerzas estadounidenses detenerlo en ese punto.

Las autoridades estadounidenses aseguraron que no se reportaron bajas entre el personal militar de Estados Unidos durante la operación.

Ante este operativo, Elon Musk manifestó su apoyo al presidente Trump en una publicación en X, y escribió:

LECTURAS RELACIONADAS

Los caraqueños que se aventuraron a las calles visitaron los supermercados y farmacias para abastecerse de comida y medicinas. Reuters

"Las explosiones fueron tan fuertes que pensé que se trataba de un terremoto": los testimonios de los caraqueños sorprendidos por los bombardeos ordenados por Trump contra Venezuela

chevron-right
Nicolás Maduro durante un discurso en Caracas, en el que insultó a Nayib Bukele (izquierda), y tras su captura por fuerzas de EE. UU., engrilletado y con gafas oscuras (derecha). Bukele compartió ambas imágenes en una publicación que no incluyó palabras, solo la bandera de Venezuela. (Foto Prensa Libre: Tomadas de @nayibbukele)

Bukele celebra en silencio la captura de Maduro mientras se evidencian las divisiones en América

chevron-right

“¡Felicitaciones, presidente Trump! Esta es una victoria para el mundo y un mensaje claro a los dictadores malvados de todo el mundo.”

Elon Musk manifiesta apoyo a Trump
Publicación de Elon Musk en X, este 3 de enero de 2026.

En otros mensajes, Musk reiteró también su respaldo al pueblo venezolano:

“La prosperidad largamente esperada está llegando para el pueblo de Venezuela.”

Elon Musk manifiesta apoyo a Trump 2
Publicación de Elon Musk en X este 3-12-2026.

Musk anotó SÍ, en apoyo al mensaje de la Casa Blanca que publicó: "Dios bendiga a la fuerza armada de EE.UU.".

Elon Musk manifiesta apoyo a Trump
Publicación de Elon Musk en X, 26-02-2026

ARCHIVADO EN:

Elon Musk Nicolás Maduro Venezuela 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS