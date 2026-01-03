“Las explosiones fueron tan fuertes que pensé que se trataba de un terremoto”: los testimonios de los caraqueños sorprendidos por los bombardeos ordenados por Trump contra Venezuela

Mucho antes de que los primeros rayos del sol despuntaran, los caraqueños ya estaban de pie.

Los estruendos de las bombas y los misiles lanzados por el ejército de Estados Unidos contra posiciones militares y gubernamentales de la capital venezolana los sacaron de la cama en la madrugada de este sábado.

“Estaba profundamente dormida, porque casualmente anoche me había tomado una pastilla para dormir, pero las explosiones fueron tan fuertes que hicieron que las ventanas de mi apartamento se estremecieran y eso me levantó. Primero pensé que se trataba de un terremoto”, le relató María Hernández a BBC Mundo.

Sin embargo, con el paso de los minutos, esta residente de Los Palos Grandes, una urbanización de clase media al este de Caracas, se dio cuenta de que la naturaleza no era la causante del alboroto.

“Al ver que las explosiones seguían y que luego comencé a escuchar el ruido de los aviones y helicópteros, me di cuenta de que era otra cosa lo que estaba pasando”, agregó.

Algo similar le ocurrió al ingeniero Alfonso Morillo, quien reside en el sureste de la ciudad y confundió las deflagraciones con alguna celebración retrasada de Año Nuevo.

“Pensé que eran fuegos artificiales, pero como el ruido no solo no paraba, sino que se hacía más fuerte debido al rugir de los aviones y helicópteros, entonces me levanté”, le contó a BBC Mundo.

AFP via Getty Images Los vecinos de Fuerte Tiuna y de La Carlota, dos de las bases que hay en Caracas, se despertaron por los cohetes que cayeron sobre ellas.

El boca a boca en acción

Pese a que los ataques contra posiciones militares y gubernamentales se iniciaron pasada la una de la madrugada, las autoridades se demoraron casi dos horas en confirmarlos.

Mientras los cohetes impactaban en Fuerte Tiuna o en la base aérea de La Carlota, las dos principales instalaciones militares de la capital del país suramericano, la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV) retransmitía eventos como la participación del ministro de Cultura, Ernesto Villegas, en un foro en Rusia. Esto obligó a los ciudadanos a buscar información en otros lugares.

“De inmediato llamé a mi familia para ver qué sabían, porque ni en la televisión ni en la radio decían nada”, comentó Hernández.

“Mi hermana vive cerca del aeropuerto internacional de Maiquetía (ubicado a media hora de Caracas) y de la escuela naval, y me dijo que las explosiones allí eran fuertes”, aseveró.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, primero, y luego el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, confirmaron que los ataques no solo se registraron en Caracas, sino también en los estados Aragua, Miranda y La Guaira. En las tres jurisdicciones hay importantes bases aéreas, del ejército y de la armada.

“Vivo cerca de la meseta de Mamo (donde está la escuela naval) y nuestra casa fue sacudida por dos explosiones. Tengo conocidos que viven cerca del puerto de La Guaira y allí también hubo explosiones”, le relató a BBC Mundo una habitante de la zona que pidió reservar su identidad por temor a represalias.

Por su parte, Morillo recurrió a su teléfono. Los grupos de WhatsApp hervían con reportes y grabaciones de incendios grabados incluso desde el Parque Nacional El Ávila, la cordillera que flanquea por el norte a la ciudad.

En las redes sociales, el ingeniero consiguió videos grabados por vecinos de La Carlota, donde se veía cómo del aeródromo salían destellos y luego comenzaban a surgir columnas de fuego y humo, mientras que, por teléfono, conocidos que viven en el centro y el oeste le confirmaron los ataques contra Fuerte Tiuna.

En Fuerte Tiuna se encuentra la sede del Ministerio de la Defensa, varias unidades de infantería y blindados que protegen a Caracas y también la residencia de altos funcionarios, incluido el propio Maduro.

Pedro Mattey/Anadolu via Getty Images Los simpatizantes del chavismo se congregaron en las inmediaciones del Palacio presidencial de Miraflores para exigir el regreso de Maduro.

Pese a que zonas de Caracas se quedaron sin luz, Morillo tomó su auto para dirigirse a una farmacia que opera las 24 horas del día para abastecerse de alimentos y medicinas.

“Mi principal preocupación y angustia es el desabastecimiento, porque eso puede producir caos”, le dijo a BBC Mundo mientras esperaba su turno para ser atendido.

“La gente ya no tiene capacidad económica para almacenar muchos alimentos en sus casas, y si no tenemos claridad sobre lo que va a ocurrir en los próximos días, sobre quién gobierna, y los comercios no abren, entonces se pueden producir hechos de violencia”, explicó.

Reacciones para todos los gustos

El mensaje del presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmando que sus soldados capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, mientras se ejecutaban los ataques aéreos, provocó reacciones que iban desde la alegría contenida hasta la indignación.

“Llevamos mucho tiempo viviendo en represión y ahora hay una expectativa de cambio. Podría decir que hay una especie de alegría contenida, al menos eso es lo que respiro mientras estoy en la cola para comprar medicinas”, aseguró Morillo.

“Yo no estoy preocupado por la violación del espacio aéreo ni de la soberanía; lo que espero es que esto ayude a que cesen las violaciones a los derechos humanos y que recuperemos la libertad”, añadió.

En similares términos se pronunció Hernández, quien no ocultó su emoción.

“Nunca pensé que iba a ver caer a Maduro. Lo único que quiero es salir a la ventana y gritar la emoción que siento, porque estoy viendo que mi país puede estar por cambiar y que ya no voy a seguir siendo cocinera, sino que voy a poder dedicarme a lo mío sin temor a terminar presa”, dijo entre lágrimas.

Reuters Las baterias antiaéreas venezolanas fueron blanco de los ataques de las fuerzas de EE.UU.

Otros tres entrevistados admitieron su sorpresa por lo ocurrido, pero prefirieron no dar sus opiniones.

“No quiero terminar preso por algo que diga; si esto de verdad se acaba, hablamos”, dijo uno, mientras que otro agregó: “No es la primera vez que creemos estar en el final y resulta que solo pasamos de capítulo”.

El miedo parece tener base: las protestas ocurridas tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024 se saldaron con más de 2.000 detenidos, y en las últimas semanas las autoridades no solo han seguido aprehendiendo a opositores y dirigentes sindicales, sino que también han aprobado leyes que castigan con hasta 20 años de cárcel a quienes respalden acciones como la confiscación de buques petroleros.

Las únicas expresiones públicas que tuvieron lugar fueron las de rechazo a las acciones de EE.UU. organizadas por el chavismo.

Simpatizantes del oficialismo se congregaron desde las primeras horas de la mañana de este sábado en las inmediaciones del Palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas.

A esa manifestación también acudió el diputado Carlos Serra, del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien no pudo contener las lágrimas al decir: “Maduro, aguanta que no estás solo. Aquí está tu pueblo contigo. No permitiremos que nos quiten nuestra revolución”.

“Un personaje que se presenta como pacificador lanza ataques ilegales y secuestra a un presidente. Nosotros elegimos a Maduro y exigimos que se respete esa decisión”, aseguró Yerson Vega mientras se dirigía a la concentración chavista.

Vega aseguró que los “bombardeos criminales” dejaron víctimas, una versión que el propio ministro Padrino López lanzó. Sin embargo, hasta el momento no hay un reporte oficial de fallecidos ni heridos.

A pocas calles de la movilización chavista, reinaba un silencio sepulcral.

“Todo el mundo está en sus casas, buena parte del comercio cerrado”, le aseguró a BBC Mundo un activista de derechos humanos que pidió no ser identificado y que vive cerca de la zona donde se celebró la manifestación.

Jesus Vargas/Getty Images El Puerto de La Guaira, a unos 50 kilómetros de Caracas, también fue golpeado por las fuerzas de EE.UU.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.