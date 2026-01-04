Presidente Bernardo Arévalo insta a la población a impedir nueva captura de instituciones clave para el país

En un mensaje a la nación emitido este domingo 4 de enero del 2026, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, hizo un llamado urgente a la población para defender la democracia y la transparencia durante los procesos de elección de nuevas autoridades en cuatro instituciones clave del Estado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Arévalo advirtió que el país enfrenta “un enorme reto” porque “quienes durante décadas han abusado del poder y se han enriquecido con la corrupción amenazan con seguir capturando nuestras instituciones”.

Sin embargo, destacó que este año ofrece “una oportunidad única a las guatemaltecas y guatemaltecos honestos para frenar esta amenaza”.

El proceso comenzará este lunes 5 de enero, con la designación de representantes del Colegio de Abogados y Notarios para elegir magistrados del TSE. Según el mandatario, esto marcará el inicio de un procedimiento que “va a impactar en el destino de nuestras futuras elecciones, en el futuro del voto de todos los guatemaltecos, en el destino de nuestras decisiones libres”.

Arévalo hizo énfasis en la importancia de cada una de las instituciones: la CC como la máxima corte de justicia; el MP como el ente encargado de la persecución penal, “hoy capturado al servicio de la corrupción más vergonzosa”, afirmó el mandatario; y la CGC, que vela por el uso transparente de los recursos públicos.

“Durante muchos años estas elecciones se desarrollaron en las sombras, de espaldas al pueblo, haciendo que la corrupción se multiplicara y que las cosas no cambiaran”, afirmó el presidente, señalando que esa opacidad perpetuó la impunidad.

El mandatario instó a la ciudadanía a informarse, estar atenta y velar porque cada paso se lleve a cabo “de manera limpia, legítima, libre y justa”.

“Nadie puede permanecer indiferente a las decisiones trascendentales que tomaremos este año”, subrayó.

Llamado a la participación

También convocó a “personas honestas y capaces” a postularse para dirigir estas instituciones. “No podemos dejar este trabajo a operadores de intereses oscuros que se han atrincherado en estos puestos para preservar sus privilegios y para construir estructuras de impunidad y corrupción. Eso debe acabar ya”, sostuvo Arévalo.

En su mensaje, el presidente reafirmó su compromiso de designar, donde le corresponda, a “personas honestas, capaces e íntegras”, y aseguró que hará “todo lo necesario para preservar y fortalecer la democracia que tanto esfuerzo le ha costado al pueblo guatemalteco”.

“El futuro de Guatemala es responsabilidad de todas y de todos”, concluyó Arévalo, haciendo un llamado a la construcción conjunta de un Estado que trabaje por el bienestar de la gente. “Si hoy las y los ciudadanos no asumimos nuestra responsabilidad, otros decidirán por nosotros”.

El discurso del presidente se enmarca en un año electoral importante para la designación de altas autoridades, en un contexto en el que la transparencia y la independencia institucional han sido fuertemente cuestionadas por la sociedad civil y organismos internacionales.