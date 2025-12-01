CIDH observa retrocesos en independencia judicial y pide reformas antes de elección de altas cortes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este lunes 1 de diciembre a Guatemala a impulsar reformas legales ante la preocupación internacional por el proceso de elecciones de segundo grado previsto para el 2026, mediante el cual se renovarán altas autoridades del sistema judicial y electoral.

Andrea Pochak, relatora de la CIDH para Guatemala, afirmó en conferencia de prensa que la comisión comparte las inquietudes expresadas por mecanismos de observación de la sociedad civil, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la relatora especial sobre independencia judicial de Naciones Unidas.

“La Comisión Interamericana se suma a todas esas preocupaciones y por eso hace un llamado de advertencia en relación con el proceso de nominación que está pendiente para el año 2026”, declaró Pochak.

Las elecciones de segundo grado en Guatemala son procesos internos, no de voto popular directo, que sirven para elegir a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), así como renovar la Contraloría General de Cuentas (CGC) y al fiscal general de la República.

Estos nombramientos, efectuados mediante comisiones de postulación, son considerados clave para garantizar el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción.

Misiones de la OEA y de la Unión Europea (UE) ya observan estos procesos, que han generado alarma por expresiones de temor ante la criminalización, el acoso judicial y los ataques en redes sociales contra potenciales candidatos, lo que podría inhibir la participación de profesionales idóneos.

En ese contexto, el presidente Bernardo Arévalo de León ha instado a profesionales a involucrarse para “rescatar las instituciones”.

La CIDH, ante las alertas por falta de independencia judicial, mal funcionamiento de los poderes del Estado y debilitamiento democrático, emitió recomendaciones para legitimar los nombramientos.

Pidió a Guatemala aprobar reformas que aseguren procesos de selección regidos por estándares interamericanos, basados en mérito, capacidad e independencia, y “libres de injerencias políticas”.

También recomendó al Estado establecer mecanismos para que las comisiones de postulación y las autoridades competentes justifiquen sus decisiones. Igualmente, sugirió prohibir el doble rol, para evitar que integrantes de las comisiones funjan al mismo tiempo como electores y aspirantes.

Pochak subrayó que fortalecer la democracia es esencial para garantizar los derechos humanos.

“No hay posibilidad de defender derechos humanos, de avanzar en derechos humanos sin democracias sólidas”, aseveró.

Respecto del contexto actual, advirtió sobre el uso arbitrario del derecho penal para perseguir a voces críticas. Esta práctica, dijo, no solo afecta a quienes son criminalizados, sino que genera un “efecto de silenciamiento, de atemorización de la población”.

Elección de cortes en Guatemala, Fiscale General de Guatemala, Consuelo Porras, MP de Guatemala, TSE de Guatemala, CIDH

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

