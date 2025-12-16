CANG no acepta candidatura de Ramón Cadena y María Eugenia Mijangos para la postuladora del TSE

Guatemala

El Tribunal Electoral del Cang les impuso tres días para solventar la papelería pendiente, entre ellos el finiquito y los antecedentes policiacos de los aspirantes a comisionados.

Ramón Cadena en la Torre de Tribunales luego de una audiencia por el caso Toma Usac. (Tomada de la cuenta de X @VerdadJusticiaG)

Ramón Cadena busca ser comisionado titular en la postuladora del TSE. (Tomada de la cuenta de X @VerdadJusticiaG)

Hasta ahora, cinco de las seis planillas de profesionales que buscan representar al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) en la postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE), han sido inscritos.

A la última planilla se le informó que faltaban algunos documentos para completar la papelería, tanto al aspirante a comisionado titular como a la suplente, explicaron autoridades del Colegio de Abogados.  

Esta planilla la integran Ramón Cadena, abogado defensor especializado en Derechos Humanos, ligado a proceso por el caso Toma Usac, y María Eugenia Mijangos, exmagistrada del TSE.

Ambos aspirante a comisionados deben de entregar su finiquito y la carencia de antecedentes policiacos; mientras que Cadena también debe adjuntar una carencia de sanciones emitidas por el Tribunal de Honor del Cang.

Cadena acudió este martes 16 de diciembre a recibir la notificación del Tribunal Electoral del Cang, quien le brindó tres días para que se pueda completar con la papelería, de no cumplir con ese plazo, la planilla no será inscrita y quedaría fuera de la elección.

Aunque Cadena y Mijangos no oficializaron su planilla con Juan Francisco Solorzano Foppa, fuentes cercanas al proceso han señalado que sí existe una cercanía entre los dos aspirantes a comisionados y el extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El Cang a convocado a una primera vuelta electoral para buscar a los comisionados de la postuladora del TSE para el próximo 5 de enero y una eventual segunda vuelta está prevista para el 13 de enero. La comisión de postulación para el TSE debe quedar integrada el próximo 20 de enero.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Elecciones de segundo grado María Eugenia Mijangos Postuladora TSE Ramón Cadena TSE 
