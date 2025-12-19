Guatemala | Suscriptores

Rutas para trasiego ilegal cruzan zona en disputa entre Nahualá e Ixtahuacán

Expertos coinciden en que la zona en disputa entre Nahualá e Ixtahuacán sería vulnerable al uso por grupos armados para actividades de trasiego cómo ha afirmado el presidente Bernardo Arévalo.

El presidente Bernardo Arévalo afirmó que se esta investigando si determinadas rutas ubicadas en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán en Sololá son utilizadas para trasiego por parte de los grupos al margen de la ley que operan en el sector. (Foto Prensa Libre: Captura de vídeo del Gobierno).

El conflicto territorial entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán ha sido aprovechado por grupos organizados y fuertemente armados, para expulsar al Ejército de Guatemala con el propósito de actividades al margen de la ley, de acuerdo con el Organismo Ejecutivo.

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que se investiga si en el área del conflicto entre ambos municipios existen rutas hacia otros puntos del país que podrían ser utilizadas para actividades ilícitas de trasiego. El mandatario confirmó que poseen información sobre este tipo de movimientos en la zona.

“Sobre el tema de las rutas, mire, esa es parte de la investigación que tendrán que llevar a cabo los órganos jurisdiccionales, la policía. Para nosotros lo que es claro es que el interés de estos grupos es expulsar a las fuerzas de seguridad del lugar. Y sí tenemos información de que esa es una zona de trasiegos de distinta índole entre las zonas de la costa, subiendo por la zona de la Boca Costa y siguiendo hacia el norte por parte de esos territorios”, indicó el presidente.

Sobre estas declaraciones, expertos en seguridad coinciden en que esta región de Sololá tiene conexión con otros puntos del país, lo que facilitaría su uso por parte de grupos delictivos para actividades ilegales.

Ocupación de riesgo

“Coincido con lo que dice el presidente con respecto a la probabilidad de que esa situación se esté dando en ese lugar, debido precisamente a la situación que se vive en el área de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán”, afirma Mario Mérida, analista en temas de seguridad.

Mérida indica que podría haber una problemática adicional relacionada con la ocupación territorial por parte de estos grupos, lo que considera peligroso, ya que "podría generar una situación similar a la de la frontera con México", donde grupos del crimen organizado gozan de simpatía de la población.

“Prácticamente sí, lo que estamos oyendo, extramuros, es que también hay una relación, digamos, de los pobladores con estos grupos. Prácticamente se está repitiendo lo que ya existe en la frontera con México, en el área de Huehuetenango y San Marcos, donde la comunidad ya estableció una simbiosis con estos grupos”, afirma.

Esta simpatía, asegura, también es un factor clave para que no se proporcione información a las autoridades sobre la movilidad de estos grupos.

“Hay que reconocer que estos grupos, a la larga pues, llevan recursos, son un activo, digamos, para la población, independientemente del apoyo que puedan darle o la complicidad que puedan tener para ocultar la información con respecto a los desplazamientos de estos grupos en ese lugar”, indica.

Cultivos ilícitos

Por su parte, Alan Ajiatas, analista en temas de narcotráfico y seguridad, indica que Sololá conecta directamente con Huehuetenango. No obstante, asegura que se deben realizar investigaciones pertinentes para establecer si el área es usada con fines de trasiego.

“Habría que analizar a profundidad el tema del trasiego a que se refiere —el presidente—. De qué tipo de trasiego se refiere, ¿verdad? Por el área pudiera ser eso, pero como le digo no está confirmado hasta el momento con ningún hallazgo, y es ahí donde no se podría confirmar algo sobre este tema”, afirma.

No obstante, Ajiatas considera que, geográficamente y por sus condiciones climáticas, esta región es propicia para cultivos ilícitos.

“Esta área puede ser propicia para el cultivo por el tema de la ubicación geográfica, clima, etcétera. Pudiera ser que se tenga un desarrollo de cultivos ilícitos como marihuana, que por ejemplo hay sectores como Totonicapán, que por el mismo tipo de clima es donde se han hecho hallazgos sobre este tipo de cultivos”, asegura.

Sin embargo, considera que se debe llevar a cabo una investigación profunda para determinar qué sucede realmente en esa zona de Sololá.

“Hasta el momento no se han reportado hallazgos de ese tipo que orienten a confirmar esa postura o esa conclusión, pero es necesario investigar porque cuando la situación desborda esa conflictividad e incluso atentan contra las instituciones de seguridad, creo que sí es oportuno que el Estado también reaccione y que robustezca la presencia”, afirma el experto.

Buscan el retiro del Ejército

El presidente Arévalo indicó que el principal objetivo de estos grupos armados es que el Ejército se retire de la zona, con el fin de tener mayor operatividad para actividades ilegales.

“Lo que tenemos claro es que lo que estos grupos están buscando es que el Gobierno se retire del territorio, en nuestra interpretación, para permitirles mayor espacio operativo para cualquier tipo de trasiego que haya allí”, indicó el mandatario.

También aseguró que esta situación ya ha trascendido el conflicto comunitario, especialmente a partir de los ataques del fin de semana y días anteriores en contra del destacamento militar ubicado en el área, y cuyo objetivo ha sido expulsar a los soldados desplegados.

“Esto ahorita ya trascendió al conflicto comunitario. Por eso es que ya no es un tema de enfrentamiento entre las dos comunidades, sino ya se está atacando a las fuerzas de seguridad para lograr expulsarlas de esa zona, que no lo van a lograr, por supuesto, pero esa es la intención”, afirmó el presidente.

Rutas de escape

Según Miguel Ángel Balcárcel, experto en conflictividad y excoordinador del Sistema Nacional de Diálogo, quién durante años ha estudiado los orígenes del conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán afirma que este se origina en disputas familiares por tierras.

No obstante, comenta que “en el panorama actual hay otras fuerzas o grupos con intereses muy concretos”, ya que el área en donde se ubican ambas localidades tiene múltiples caminos que conducen directamente a Huehuetenango y a puntos de la costa sur. Estas rutas, según afirma, fueron utilizadas por insurgentes durante el conflicto armado interno.

“Esas rutas que pasan por ahí siempre fueron rutas de escape. ¿Qué quiero decir con eso? Que durante el enfrentamiento armado interno se utilizaron muchos de esos caminos para subir más al occidente, hasta arriba —Huehuetenango—. Ahí se desplazaban los grupos insurgentes también, o sea, que ahí hay toda una cadena de rutas de paso. Estas rutas ahora son utilizadas, pero en términos de otra actividad delictiva, que no son desconocidos para la gente —del área— porque esas rutas se utilizaron durante el enfrentamiento armado”, indica Balcárcel.