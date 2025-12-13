Gobierno denuncia infiltración del crimen organizado en conflicto entre Nahualá e Ixtahuacán

El Gobierno de Guatemala emitió un comunicado oficial durante la noche de este sábado 13 de diciembre para informar sobre lo que califico como "un grave giro en los hechos ocurridos" en el municipio de Nahualá, Sololá.

Las autoridades señalaron que el conflicto histórico entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán ha sido aprovechado por grupos ilegales armados, en lo que califican como un “cambio crítico” que pone en alto riesgo a la población civil y a la seguridad nacional.

Según el comunicado, existe evidencia de que el crimen organizado ha penetrado en el territorio, utilizando las tensiones locales con fines delictivos. Esta infiltración, subraya el Gobierno, “ha alterado completamente la naturaleza del problema”.

El Gobierno detalla en el comunicado que durante este día se dio un ataque perpetrado por grupos paramilitares en contra de los elementos militares ubicados en la zona.

“Grupos paramilitares, ilegales, altamente armados atacaron el destacamento militar ubicado en Nahualá”, se lee en el documento. Además, esos grupos tomaron la estación de Policía Nacional Civil y secuestraron a 15 agentes. También bloquearon carreteras y retuvieron buses de transporte.

El Ejército de Guatemala respondió de forma defensiva, y como resultado siete oficiales resultaron heridos, según el reporte oficial más reciente.

Estrategia de desinformación y llamado a la población

El Gobierno alertó que, después de los hechos, grupos criminales circularon “información falsa” con el objetivo de forzar el retiro del Ejército del área. Calificaron esto como “una estrategia deliberada para crear un vacío de autoridad estatal que permita al crimen organizado operar con total libertad en un territorio estratégico”. Afirmaron poseer imágenes que demuestran la operación de estos grupos ilegales fuertemente armados.

En su mensaje, las autoridades reiteraron que la presencia del Ejército es “neutral y resguarda a ambas comunidades de los desmanes del crimen organizado”. Insistieron en que “la presencia del Estado es protección, no represión”, y pidieron a la población no creer la información falsa que circula en su contra.

Advertencia sobre el riesgo de un retiro

El comunicado enfatiza que un eventual retiro de las fuerzas de seguridad dejaría a las comunidades “completamente vulnerables ante estructuras criminales que buscan establecer control territorial, rutas de tráfico ilícito y economías ilegales”, lo que, advierten, “afectaría gravemente el tejido social de estas poblaciones ancestralmente indígenas”.

El Gobierno también afirma que está cumpliendo con su responsabilidad constitucional de proteger la vida y seguridad de los guatemaltecos, y que los habitantes de la zona son víctimas de esta infiltración criminal. “No vamos a abandonar a las comunidades de Sololá ante grupos criminales. Estamos implementando acciones contundentes de control de la situación”, se indica en el documento.

Se convoca a conferencia de prensa

Para ofrecer más detalles sobre la situación y las acciones en curso, el Gobierno convocó a una conferencia de prensa para el domingo 14 de diciembre, a las 10 horas, en el Palacio Nacional de la Cultura en la que según se indicó estarán presentes el presidente Bernardo Arévalo, el Ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda y el Ministro de la Defensa Henry Saenz, quienes brindarán detalles sobre los acontecimientos ocurridos durante la jornada de este sábado y las acciones a seguir por parte del gobierno.