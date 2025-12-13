Video registra disparos por enfrentamiento en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán con saldo preliminar de muertos y desaparecidos

Un video documentó las detonaciones de arma de fuego durante un enfrentamiento este sábado 13 de diciembre entre comunidades de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.

El alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj, indicó que el incidente dejó tres personas fallecidas, y al menos seis desaparecidos, además de un militar herido.

Los hechos ocurrieron en el área de los canteros, donde según el jefe edil, las víctimas se encontraban “trabajando dentro de la jurisdicción de Nahualá” cuando se produjo el ataque y señaló que la situación mantiene “convulsionado al pueblo”.

Asimismo, solicitó la intervención del Estado y del Ejército para garantizar la seguridad y exigió el esclarecimiento del paradero de los desaparecidos.

Por su parte, el concejal primero de Santa Catarina Ixtahuacán, Sabino Tambriz, aseguró que su municipio ha sido “atacado con armas de alto calibre” y confirmó que un elemento del Ejército resultó herido, quien fue trasladado a un centro asistencial.

En un video que compartió, se observa a supuesto grupo de hombres armados caminando en una vereda.

Bloqueos en ruta Interamericana

Tambriz indicó que la ruta Interamericana permanece totalmente paralizada con bloqueos. En redes sociales circula una imagen del bloqueo en el kilómetro 158, afectando la circulación hacia Quetzaltenango y la Ciudad de Guatemala.

Sobre versiones de posibles agentes retenidos, el alcalde afirmó que en Santa Catarina no hay reportes de retenciones, aunque mencionó que vecinos señalan que podría haber personas retenidas en Nahualá.

En tanto, el Ejército de Guatemala informó que mantiene presencia en el área en apoyo a la seguridad y el orden, y confirmó que uno de sus elementos resultó herido durante los hechos, sin dar mayores detalle.

Con colaboración, información e imágenes de la periodista Lucero Sapalú.