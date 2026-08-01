Así quedan las tarifas de energía eléctrica para el trimestre a partir del 1 de agosto

Las tarifas de energía para los usuarios de EEGSA, Deocsa y Deorsa permanecerán estables entre agosto y octubre, pese al aumento en los precios internacionales de los combustibles fósiles.

Esto se deriva de factores como la diversificación de la matriz de generación y los contratos de suministro de mediano y largo plazo, informó la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).

Las nuevas tarifas, tanto social como no social, entran en vigor este 1 de agosto para el trimestre que concluirá el 31 de octubre.

Según la CNEE, con el ajuste trimestral para los usuarios de la Distribuidora de Electricidad de Occidente, S. A. (Deocsa), las tarifas bajarán un centavo, lo que representa una reducción del 0.5%. Con ello, la tarifa social queda en Q2.03 por kilovatio hora (kWh) y la no social, en Q2.12.

En tanto, para la Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A. (Deorsa) y la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA), las tarifas no tendrán cambios.

La tarifa social para Deorsa quedó en Q1.98 y la no social, en Q2.06 por kWh.

En EEGSA, la tarifa social se sitúa en Q1.42 y la no social, en Q1.51.

La CNEE informó que la tarifa social se aplica a alrededor de 3.9 millones de familias guatemaltecas, equivalentes al 93% de los usuarios del país. De ellas, más de 2.3 millones de familias que consumen hasta 100 kilovatios hora (kWh) al mes reciben un subsidio del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) el cual se aplica en su factura mensual.

Sin embargo, explicó que el monto de la factura puede variar por factores como el total de energía consumida. Además, se cobran otros cargos, como la tasa de alumbrado público fijada por cada municipalidad y los ajustes al aporte económico del Inde.

Comparativos

En un año, en comparación con agosto del 2025, las tarifas de EEGSA permanecen sin cambios.

Mientras tanto, las de Deocsa registran una reducción acumulada de 2.4% en la tarifa social y de 3.2% en la no social. En Deorsa, la reducción acumulada ha sido de 1.5% y 1.4%, respectivamente.

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Además, según la evolución del promedio simple de las tarifas de las tres distribuidoras, durante cuatro años se observa un comportamiento estable entre agosto del 2022 y principios del 2024. Posteriormente, ese comportamiento ha continuado con estabilidad, pero con una tendencia gradual a la reducción, explicó la Comisión, la cual expone en su boletín de ajuste trimestral que esta evolución evidencia la capacidad del sistema tarifario guatemalteco para mantener la estabilidad.

La entidad añade que, durante el último año, los mercados internacionales enfrentaron episodios de volatilidad en los precios de los combustibles utilizados para la generación eléctrica, asociados a factores geopolíticos, así como incrementos en los costos de producción y suministro de materiales y equipos para la industria eléctrica.

Expone además que, a pesar de ese panorama, la estabilidad tarifaria se ha mantenido, lo cual la Comisión atribuye a "una combinación de factores estructurales", como la diversificación de la matriz de generación, la existencia de contratos de suministro de mediano y largo plazo y un marco regulatorio que favorece la estabilidad en la determinación de las tarifas.