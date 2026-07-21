Cuáles son las razones de los aumentos en los precios de los combustibles

El 2 de julio pasado finalizó el subsidio del gobierno a los combustibles y por eso a partir del 3 de julio las gasolineras empezaron a subir los precios de las gasolinas y el diesel.

La gasolina regular y superior tenía subsidio de Q5 por galón, pero ahora se acumulan otros Q4 de aumento derivados de alzas posteriores, incluida la más reciente del 20 de julio, de Q1.50. Con ello el galón de superior y regular llegó este martes a Q41.09 y Q40.09 respectivamente.

En tanto, el diésel es el más impactado, ya que reporta Q15 de aumento en el precio al consumidor, al llegar a Q42.29 para el consumidor final en el plazo mencionado este martes.

De esta cifra, Q8 se derivan de la finalización del subsidio por galón el 2 de julio y, después de eso, se acumulan Q7 más de incrementos, incluido Q2.70 el lunes 20 de julio.

Cuáles son las razones

Expertos en petróleo, comercio exterior y economía, como Jorge García Chiu, exviceministro de Energía y Minas; Enrique Lacs, exministro de Economía; y Fernando Spross, analista económico de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), explican que los incrementos se derivan de varios factores.

Mencionan, por separado, al menos tres factores internacionales que actualmente afectan los precios en el país, entre ellos los conflictos geopolíticos, que tienen efectos en la oferta y la refinación, así en el aumento en los servicios de fletes.

También coinciden en que, debido a que Guatemala no es productor ni refina combustibles para su consumo local, el país depende al 100% de la importación y está sujeto a las dinámicas internacionales.

Mientras que en el país influyó la finalización del subsidio gubernamental.

Conflicto geopolítico en Medio Oriente

El MEM: variaciones reflejan las condiciones del mercado internacional

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El MEM informó en un boletín que observó que, los precios publicados en algunas estaciones de servicio de la ciudad de Guatemala, en modalidad de autoservicio durante la tarde del 20 de julio, “presentaban los siguientes incrementos: Q41.09 por galón para la gasolina superior, Q40.09 para la regular y Q42.29 para el diésel, en reflejo de las variaciones de las condiciones del mercado internacional según la estructura de precios de referencia, en obediencia al artículo 49 de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos”.

Argumentó que Guatemala cuenta con un mercado de libre competencia para la comercialización de combustibles, por lo que los precios responden principalmente a las condiciones internacionales de oferta y demanda, así como a los costos de importación y distribución.

Además expuso que las recientes tensiones geopolíticas derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán continúan generando incertidumbre en los mercados internacionales, con alta volatilidad en los precios del petróleo y de los combustibles refinados. Agregó que, en los últimos días, se han experimentado fuertes variaciones como respuesta a la evolución de ese conflicto, y que Guatemala es un país cien por ciento importador de hidrocarburos.

Analistas: se perdió la estabilidad por el reinicio de los ataques

En tanto los analistas exponen que luego de casi cinco meses, persiste el enfrentamiento en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán. Aunque el precio ya se había estabilizado luego de la firma de un acuerdo entre ambos países, al reiniciarse los ataques por parte de Estados Unidos y los contraataques de Irán se perdió la estabilidad y el precio empezó a subir de nuevo, según García Chiu, quien atribuye parte de las alzas más recientes a esa situación.

Lacs agregó que, debido a esos nuevos eventos bélicos en el Golfo Pérsico, las cotizaciones internacionales del petróleo aumentan y existe mucha volatilidad y al estar cerrado constantemente el estrecho de Ormuz, se detiene el transporte del 20% del petróleo del mundo que utiliza esa vía, por lo que baja la oferta y se presionan los precios, añade García.

Refinación

Los países del Golfo Pérsico han enfrentado ataques a instalaciones petroleras, incluidas refinerías, lo cual también presiona los precios de los derivados del petróleo, como gasolinas y diésel.

Spross explica que esos aspectos generan alzas en el precio internacional del barril de petróleo refinado. Al aumentar la demanda o reducirse la oferta en los países refinadores, siendo Estados Unidos el principal proveedor de Guatemala, el costo sube directamente en el mercado spot, expresó.

"Hay un alto estrés en la cadena de suministros de hidrocarburos porque ya suman casi cinco meses de conflicto en el Medio Oriente sin vista a resolverse y ese efecto acumulativo en la cadena y los inventarios genera incertidumbre", comenta Lacs. Añadió que las gasolinas y el diésel siguen el precio del mercado internacional.

Precio y oferta

Consultado sobre si puede haber especulación de precios, Lacs comentó que no es especulación pura y que sí hay cambios recientes en el precio del petróleo, que es la materia prima de las gasolinas, el diésel, fertilizantes, plásticos y varios químicos.

Explica que Guatemala depende de las gasolinas de Estados Unidos y que es el precio WTI el que marca el precio nacional. La cotización actual es de US$83.6, pero como es un precio a futuro, esto puede indicar que seguirá subiendo tanto el petróleo como sus derivados, opina Lacs.

García refiere que la mayor parte de la importación de combustible a Guatemala viene de Houston y que el petróleo que ahí se consume probablemente sea de Estados Unidos, Canadá o incluso ahora de Venezuela. Por ello, considera que aparentemente la producción está garantizada, pero no el precio, porque se entra a competir con la demanda de otros países que buscan proveedores en sustitución del petróleo o combustibles provenientes del Golfo Pérsico mientras persista la situación, por lo que considera que podría seguir afectando el precio.

García explica que el petróleo puede aumentar no por falta de existencias y disponibilidad, sino porque se vuelve un poco especulativo debido a los precios en las bolsas de valores, ya que las compras son a futuro y, para garantizarlas, se debe pagar más y se vuelven más caras.

Fletes marítimos

Otro factor que detectó Spross es que los fletes marítimos y los seguros de carga han registrado incrementos significativos, lo que encarece la importación antes de que el producto sea desembarcado y distribuido.

Conflicto Rusia-Ucrania

Un cuarto factor internacional es la destrucción de activos energéticos de Rusia por parte de Ucrania, país que es un alto proveedor para varios mercados.

Al momento, García y Lacs coinciden en que ese posible impacto internacional aún no se refleja en el país; sin embargo, creen que si el problema se mantiene a largo plazo, podría afectar con una menor oferta mundial. Los países que compran a Rusia buscarían otros proveedores y se reduciría la oferta en otras regiones.

Subsidio

En el ámbito nacional, la finalización del subsidio a inicios de mes es otra razón mencionada, al haberse agotado el monto aprobado. Sin embargo, Spross expone que se han evidenciado aumentos en estaciones de servicio antes de que se agotaran los inventarios adquiridos a precios anteriores con subvención.

La finalización de subvención, incluyó quejas por aumentos de precios en las gasolineras antes de agotar los inventarios con el subsidio, aspecto que, según las autoridades, aún se analiza mediante las diferentes verificaciones.

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País importador

El MEM explicó que al ser un país cien por ciento importador, “las variaciones en los precios internacionales representan un factor determinante en la formación de los precios internos de los combustibles” y que “cualquier incremento sostenido en los costos de adquisición puede reflejarse en los precios al consumidor, dependiendo de factores como los inventarios disponibles, los costos logísticos, el tipo de cambio, los seguros y la dinámica propia del mercado nacional”, expuso el ministerio.