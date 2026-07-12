Gobierno pagó Q1 mil 932 millones en subsidio para contener el alza en el precio de los combustibles

Según datos actualizados del Ministerio de Energía y Minas (MEM), entre el 28 de abril y el 2 de julio del 2026 se ejecutaron Q1 mil 932 millones 273 mil 305 de los Q2 mil millones aprobados para el subsidio a los combustibles diésel y gasolinas, de acuerdo con el decreto 11-2026 del Congreso de la República.

La cifra representa el 97% del total aprobado, por lo que quedaron sin ejecutarse Q67 millones 726 mil 695.

El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, indicó que ese es el dato actualizado respecto al aporte que finalizó de otorgase el 3 de julio. También explicó que el monto no ejecutado se devolverá al Ministerio de Finanzas.

Los Q2 mil millones habían sido asignados al presupuesto del MEM para el subsidio, por lo que no se pueden ejecutar para otros programas por la entidad y regresarían al fondo común, explicó.

El subdirector de Comercialización de Hidrocarburos del MEM, Guillermo Xoy, explicó recientemente que se decidió concluir el subsidio el 2 de julio porque el presupuesto autorizado estaba prácticamente agotado. Explico que en la semana que finalizaba el 22 de junio ya se había ejecutado alrededor del 80% de los recursos, equivalente a unos Q1 mil 600 millones, y que el 20% restante, unos Q400 millones, solo alcanzaba para cubrir un poco más de una semana adicional de consumo.

Tomando en cuenta esas estimaciones, esa fue la razón por la cual el Gobierno decidió finalizar el apoyo antes de que concluyeran los tres meses previstos, y, aunque sobraban fondos, no eran suficientes para sostener una semana más el aporte y finalizarlo antes de tiempo evita generar deuda con las empresas importadoras, explicó Xoy.

Por semana

El promedio semanal de ejecución se situó en Q193 millones, aunque al inicio de la subvención alcanzó los Q200 millones.

El pago a los importadores por el subsidio varió cada semana y, según el MEM, dependía del ritmo de consumo. En la primera semana, que abarcó del 28 de abril al 3 de mayo, inició con Q175.5 millones; la siguiente, del 4 al 10 de mayo, aumentó a Q215 millones, la cifra más alta del período. La segunda más alta fue la del 11 al 17 de mayo, con Q213.8 millones pagados en subsidio durante una semana de consumo de diésel y gasolina.

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El resto de las semanas el pago osciló entre Q185 millones y Q206 millones, excepto la última, que abarcó cuatro días, del 29 de junio al 2 de julio, y demandó Q148.2 millones en subsidio.

Por combustible

Por combustible, el subsidio a esa fecha se distribuyó así:

Diésel: subsidio para 141.5 millones de galones, Q1 mil 132.71 millones

Gasolina superior: para 71.3 millones de galones, Q356.93 millones

Gasolina regular: para 88.5 millones de galones, Q442.63 millones

Según el decreto 11-2026, el subsidio se debía pagar a los importadores, quienes hacían el descuento en la venta, y toda la cadena debía aplicar la rebaja hasta llegar al consumidor final.

Según datos proporcionados por el MEM, de ese monto, por compañía importadora se pagó:

Uno Guatemala, S. A.: Q488.21 millones

Chevron Guatemala Inc.: Q638.35 millones

Puma Energy Bahamas, S. A.: Q125.54 millones

Puma Energy Guatemala, S. A.: Q296.66 millones

Uno Fuels Guatemala, S. A.: Q383.19 millones

Respecto de la ejecución del subsidio a combustibles surgieron dudas en el Congreso relacionadas con el ritmo de aumento del consumo, así como por los precios de referencia.

Diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), solicitaron informes a la Contraloría General de Cuentas (CGC), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), acerca de la ejecución de la subvención, con el fin de cruzar datos.

En la citación efectuada el lunes 6 de julio, la bancada pidió a funcionarios de la Contraloría un informe sobre la ejecución. Estos respondieron que se nombró una comisión desde el 8 de junio y que el documento lleva un 60% de avance, por lo que, al concluirlo, podrán entregarlo.

Los parlamentarios expresaron dudas sobre el ritmo de consumo semanal reportado. Citando datos del MEM, indicaron que al 3 de mayo se reportó el consumo de 12 millones 952 mil 550 galones de diésel, pero en la semana posterior, del 3 al 10 de mayo, aumentó a 16 millones 184 mil 663. Agregaron que luego el consumo se mantuvo entre 13.2 millones y 15.9 millones de galones semanales.

Funcionarios del MEM señalaron que el crecimiento vegetativo anual es de entre 3% y 4%. Además, indicaron que este año el consumo ha sido mayor, ya que el diésel tuvo un incremento del 66% entre febrero y marzo, y se anunció que se reforzaría la fiscalización.

En el caso de la SAT, al ser consultados sobre si ya se habían realizado reuniones técnicas con la Contraloría para compartir información, explicaron que durante la vigencia del subsidio el proceso de importación fue normal, sin cambios. Los importadores presentan su declaración, factura y documento de transporte, transmiten la declaración y pagan los impuestos; posteriormente, se autoriza el ingreso de combustibles, verificando el pago conforme a la factura presentada.