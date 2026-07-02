Subsidio a combustibles finaliza este 2 de julio, informó el MEM

Aporte temporal

Subsidio a combustibles finaliza este 2 de julio, informó el MEM

El subsidio a las gasolinas y el diésel concluirá este 2 de julio a las 24 horas para los combustibles que salen de las importadoras para su distribución, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM), y en las gasolineras se dejará de aplicar cuando se agoten los inventarios adquiridos con esa subvención.

|

time-clock

combustible persona con dispensador de gasolina SS

Al 21 de junio se había ejecutado el 79% de los Q2 mil millones aprobados para el subsidio a los combustibles. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que este 2 de julio finalizará el subsidio a los combustibles, luego de la ejecución de los fondos asignados para ese apoyo temporal.

El viceministro de Energía y Minas, encargado del área de hidrocarburos, Erwin Barrios, indicó que la medida responde al consumo de los recursos provenientes de los Q2 mil millones aprobados por el Congreso.

Barrios explicó que el subsidio dejará de aplicarse este 2 de julio a las 24 horas para los combustibles que salen de las importadoras con destino a la red de distribución. En el caso de los expendios que atienden al usuario final, el beneficio se mantendrá únicamente hasta que se agoten los inventarios adquiridos con subsidio.

El funcionario añadió que la decisión ya fue comunicada a los importadores —quienes aplican inicialmente el subsidio en el precio— y a las estaciones de servicio encargadas de la venta al público.

LECTURAS RELACIONADAS

Cuándo terminará el subsidio a los combustibles: continuidad dependerá del MEM

chevron-right
gas propano vista de cilindros de diferentes colores

Gas sube 17.3% durante el 2026 y autoridades no prevén subsidio por el momento

chevron-right

Los expendios fueron notificados este 2 de julio por medio de un oficio de la Dirección General de Hidrocarburos del MEM, indicó el director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg), Enrique Meléndez.

El directivo confirmó que en los expendios se dejará de aplicar el subsidio cuando se agoten los inventarios que fueron adquiridos con ese beneficio.

La fecha de finalización se refiere al momento a partir del cual dejarán de reconocerse nuevos movimientos de combustibles sujetos al subsidio, lo que permitirá únicamente el agotamiento de los inventarios que hayan ingresado dentro del período de vigencia del apoyo, explicó el viceministro.

El propósito de informar la fecha es brindar certeza y continuar fortaleciendo las acciones de supervisión y fiscalización en beneficio de los consumidores, se agregó.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

El funcionario del MEM explicó que el apoyo temporal de Q5 por galón a las gasolinas y de Q8 por galón al diésel “cumplió con el objetivo de brindar alivio a los guatemaltecos durante el período en que los precios internacionales de los combustibles se incrementaron como consecuencia del conflicto en Medio Oriente”.

Sin embargo, refirió que en la actualidad los precios internacionales muestran una tendencia a la baja, lo cual coincide con la finalización del apoyo temporal debido al agotamiento de los recursos destinados para ese fin.

Con el Decreto 11-2026 del Congreso se aprobaron Q2 mil millones para el subsidio, con el objetivo de cubrir tres meses o hasta que se agoten esos fondos.

El subsidio cobró vigencia a partir del 28 de abril y los tres meses se cumplirían a finales de julio; sin embargo, por el ritmo de consumo semanal, el MEM estimó que los fondos podrían cubrir 10 semanas, plazo que se alcanza el 6 de julio.

LECTURAS RELACIONADAS

Buque en el Estrecho de Ormuz

Acuerdo en Oriente Medio abre expectativa de baja en combustibles, pero el efecto tardará en llegar a Guatemala

chevron-right
Los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso indicaron que el subsidio al diésel y las gasolinas podría terminar en julio, debido a que el Ejecutivo aún no ha presentado una propuesta oficial para extenderlo.(Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Subsidio estatal al diésel y las gasolinas podría terminar en julio sin propuesta para extenderlo

chevron-right

El Ministerio de Finanzas (Minfin) informó el miércoles 1 de julio que se había ejecutado el 79% de los recursos destinados al subsidio temporal.

En total, al 21 de junio se han ejecutado Q1 mil 580.2 millones y, aunque el monto es variable cada semana, el promedio semanal es de Q197.5 millones.

La primera semana de aplicación del subsidio registró un gasto de Q175.5 millones.

El mayor desembolso ocurrió entre el 4 y el 10 de mayo, cuando se pagaron Q215 millones a las importadoras.

El MEM había mencionado la posibilidad de que, de ser necesario ampliar el subsidio, este fuera focalizado para el transporte de carga, como alimentos, y el transporte público de pasajeros; sin embargo, a la fecha no se ha concretado alguna propuesta, y el miércoles el ministro de Finanzas dio a conocer que no habrá prórroga.

ESCRITO POR:

Rosa María Bolaños

Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.

Lee más artículos de Rosa María Bolaños

ARCHIVADO EN:

Combustibles Economía en Guatemala Ministerio de Energía y Minas Precios de gasolinas Subsidio Subsidio a los combustibles 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM