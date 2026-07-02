Subsidio a combustibles finaliza este 2 de julio, informó el MEM

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que este 2 de julio finalizará el subsidio a los combustibles, luego de la ejecución de los fondos asignados para ese apoyo temporal.

El viceministro de Energía y Minas, encargado del área de hidrocarburos, Erwin Barrios, indicó que la medida responde al consumo de los recursos provenientes de los Q2 mil millones aprobados por el Congreso.

Barrios explicó que el subsidio dejará de aplicarse este 2 de julio a las 24 horas para los combustibles que salen de las importadoras con destino a la red de distribución. En el caso de los expendios que atienden al usuario final, el beneficio se mantendrá únicamente hasta que se agoten los inventarios adquiridos con subsidio.

El funcionario añadió que la decisión ya fue comunicada a los importadores —quienes aplican inicialmente el subsidio en el precio— y a las estaciones de servicio encargadas de la venta al público.

Los expendios fueron notificados este 2 de julio por medio de un oficio de la Dirección General de Hidrocarburos del MEM, indicó el director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg), Enrique Meléndez.

El directivo confirmó que en los expendios se dejará de aplicar el subsidio cuando se agoten los inventarios que fueron adquiridos con ese beneficio.

La fecha de finalización se refiere al momento a partir del cual dejarán de reconocerse nuevos movimientos de combustibles sujetos al subsidio, lo que permitirá únicamente el agotamiento de los inventarios que hayan ingresado dentro del período de vigencia del apoyo, explicó el viceministro.

El propósito de informar la fecha es brindar certeza y continuar fortaleciendo las acciones de supervisión y fiscalización en beneficio de los consumidores, se agregó.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

El funcionario del MEM explicó que el apoyo temporal de Q5 por galón a las gasolinas y de Q8 por galón al diésel “cumplió con el objetivo de brindar alivio a los guatemaltecos durante el período en que los precios internacionales de los combustibles se incrementaron como consecuencia del conflicto en Medio Oriente”.

Sin embargo, refirió que en la actualidad los precios internacionales muestran una tendencia a la baja, lo cual coincide con la finalización del apoyo temporal debido al agotamiento de los recursos destinados para ese fin.

Con el Decreto 11-2026 del Congreso se aprobaron Q2 mil millones para el subsidio, con el objetivo de cubrir tres meses o hasta que se agoten esos fondos.

El subsidio cobró vigencia a partir del 28 de abril y los tres meses se cumplirían a finales de julio; sin embargo, por el ritmo de consumo semanal, el MEM estimó que los fondos podrían cubrir 10 semanas, plazo que se alcanza el 6 de julio.

El Ministerio de Finanzas (Minfin) informó el miércoles 1 de julio que se había ejecutado el 79% de los recursos destinados al subsidio temporal.

En total, al 21 de junio se han ejecutado Q1 mil 580.2 millones y, aunque el monto es variable cada semana, el promedio semanal es de Q197.5 millones.

La primera semana de aplicación del subsidio registró un gasto de Q175.5 millones.

El mayor desembolso ocurrió entre el 4 y el 10 de mayo, cuando se pagaron Q215 millones a las importadoras.

El MEM había mencionado la posibilidad de que, de ser necesario ampliar el subsidio, este fuera focalizado para el transporte de carga, como alimentos, y el transporte público de pasajeros; sin embargo, a la fecha no se ha concretado alguna propuesta, y el miércoles el ministro de Finanzas dio a conocer que no habrá prórroga.