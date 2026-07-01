Cuándo terminará el subsidio a los combustibles: continuidad dependerá del MEM

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Cuándo terminará el subsidio a los combustibles: continuidad dependerá del MEM

El Ministerio de Finanzas informó, este 1 de julio, que se va ejecutando el 79% del subsidio a los combustibles. Medida podría no continuar por la observación en la reducción de los precios del petróleo en el mercado internacional, según informaron las autoridades en conferencia de prensa.

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Minfin sostiene que el subsidio a los combustibles evitó mayores efectos del alza del petróleo. (Foto Prensa Libre: Shutterstock).

El Ministerio de Finanzas (Minfin) informó que se ha ejecutado el 79% de los recursos destinados al subsidio temporal a los combustibles y sostuvo que la medida cumplió su objetivo de mitigar el impacto del aumento internacional de los precios del petróleo, preservar la actividad económica y proteger el empleo.

El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, explicó que el programa se implementó durante el período de mayor presión sobre los precios internacionales del crudo y que, en promedio, el Estado destinó Q197.5 millones por semana para financiar el beneficio. Añadió que esta política contribuyó a sostener las expectativas de crecimiento económico, que el Banco de Guatemala proyecta actualmente en 4.1% para este año.

En total, el apoyo acumulado asciende a Q1 mil 580.2 millones, de los Q2 mil millones aprobados para su aplicación desde el 1 de mayo pasado. Según los datos presentados por el Ministerio de Finanzas Públicas, la primera semana de aplicación del subsidio registró un gasto de Q175.5 millones.

El mayor desembolso ocurrió entre el 4 y el 10 de mayo, cuando se pagaron Q215 millones a las importadoras. La semana más reciente, del 15 al 21 de julio, cerró con Q185.8 millones, indicaron las autoridades del Minfin.

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Depende del MEM

Según el funcionario, las proyecciones internacionales apuntan a una disminución gradual del precio del petróleo, con estimaciones de US$70.44 por barril para agosto del 2026 y de US$66.41 para diciembre del 2027. A juicio del Minfin, ese comportamiento permitiría mantener la actividad económica sin necesidad de prolongar el subsidio.

Según Menkos, la finalización del programa temporal dependerá del Ministerio de Energía y Minas (MEM), quien tiene asignado la ejecución del beneficio, que se estableció para el 31 de julio. "Será el MEM el que deberá decidir la fecha en que concluirá el subsidio", indicó el funcionario.

Medida temporal

El subsidio fue aprobado por el Congreso en abril del 2026 como una medida de emergencia para amortiguar el efecto del incremento internacional de los combustibles sobre los hogares y las actividades productivas. El apoyo estableció un descuento de Q8 por galón de diésel y de Q5 por galón para las gasolinas superior y regular, con una vigencia inicial de tres meses.

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Desde que comenzó a aplicarse, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha efectuado pagos semanales a las empresas distribuidoras para trasladar el beneficio al precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio. Mientras las autoridades evaluaban su comportamiento y el ritmo de utilización de los fondos disponibles.

Durante la vigencia del subsidio, el MEM también advirtió que, si los recursos asignados resultaban insuficientes o cambiaban las condiciones del mercado internacional, podrían evaluarse mecanismos de focalización o una eventual prórroga. Sin embargo, conforme los precios internacionales del petróleo comenzaron a moderarse, el Gobierno indicó que analizaría la continuidad del programa con base en la evolución del mercado y el costo fiscal de mantener el apoyo.

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ESCRITO POR:

Paula Carranza

Periodista de Prensa Libre especializada en temas sociales, ejecutivo y análisis de datos con 3 años de experiencia. Primer lugar en el concurso de Periodismo Regional de Sostenibilidad por Progreso en 2024.

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Natiana Gándara

Editora de Economía en Prensa Libre, con más de 15 años de experiencia en medios radiales, televisivos, impresos y digitales.

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