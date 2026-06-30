Precio de los combustibles: de cuánto es la rebaja por galón del 30 de junio al 6 de julio

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Precio de los combustibles: de cuánto es la rebaja por galón del 30 de junio al 6 de julio

El Ministerio de Energía y Minas detalló cuáles son los precios de referencia de los combustibles en Guatemala.

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PRECIO COMBUSTIBLES

Los precios de los combustibles en Guatemala reflejan leve rebaja del 30 de junio al 6 de julio 2026. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El precio de la gasolina y el diésel en Guatemala tendrá una leve rebaja del 30 de junio al 6 de julio, según la tabla de precios de referencia compartida por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Los precios compartidos tienen aplicado el subsidio de Q8 por galón de diésel y de Q5 por galón de gasolina superior y regular, ya que los carburantes han registrado incrementos derivados del conflicto bélico en Medio Oriente.

El MEM publicó la tabla de referencia en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Ministerial 189-2026, que establece el mecanismo de cálculo de los precios.

Explica que el costo por galón en los municipios incluye un rango de referencia para la variación de los precios al consumidor final.

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Para el autoservicio y el servicio completo establece una diferencia de Q1 por galón entre ambos servicios. Para V-Power y la gasolina superior establece una diferencia de Q0.50 por galón entre ambos productos.

De acuerdo con la actualización, los precios de referencia en terminal (Ex-Rack) quedaron establecidos en Q29.32 para el galón de gasolina superior, Q28.32 para la gasolina regular y Q24.52 para el diésel.

Mientras tanto, los precios de referencia para el consumidor final en las estaciones de servicio de la ciudad de Guatemala son de Q32.09 para el galón de gasolina superior, Q31.09 para la gasolina regular y Q27.29 para el diésel.

Para leer más: Subsidio a combustibles en Guatemala podría agotarse mientras bajan precios internacionales

En comparación con los precios de la semana anterior, el galón de gasolina superior bajó Q0.05; la gasolina regular también bajó Q0.05 por galón, mientras que el diésel bajó Q0.01 por galón en la ciudad de Guatemala.

Tabla con precios de referencia del 30 de junio al 6 de julio

Producto23-29 junio30 de junio al 6 de julioVariación
Superior (Ciudad de Guatemala)Q32.14Q32.09-Q0.05
Regular (Ciudad de Guatemala)Q31.14Q31.09-Q0.05
Diésel (Ciudad de Guatemala)Q27.30Q27.29-Q0.01

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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