Subsidio a combustibles en Guatemala podría agotarse mientras bajan precios internacionales

En siete semanas de vigencia, se han otorgado Q1 mil 394 millones 461 mil 974 del subsidio a los combustibles, según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), lo que representa alrededor del 70% del total aprobado.

El subsidio cobró vigencia el 28 de abril del 2026 y sus reportes y pagos se definieron de forma semanal. Al 15 de junio se cumplió la séptima semana, en la cual el monto del subsidio fue de Q188.9 millones, refieren datos de la entidad.

El promedio semanal a esa fecha ronda los Q200 millones. En tanto, el lunes 22 de este mes se cumplió la octava semana, la cual aún está pendiente de pago.

De continuar el ritmo de consumo, los fondos del subsidio se agotarían alrededor de la semana 10 (durante la primera semana de julio), según lo adelantaron autoridades del MEM en meses anteriores.

El subsidio se paga por galón y, según el Decreto 11-2026, cubre Q8 por el diésel y Q5 por las gasolinas superior y regular, por el plazo de tres meses o hasta que se agote el monto aprobado de Q2 mil millones, lo que ocurra primero.

Prevén baja de precios

Acerca del comportamiento de los precios de los combustibles en el país, derivado de las negociaciones y avances en los acuerdos entre Estados Unidos e Irán, el viceministro de Energía y Minas, encargado del área de hidrocarburos, Erwin Barrios, indicó que, de mantenerse las condiciones que se reflejan hasta ahora, podría observarse una desaceleración en el ritmo de incremento de los precios nacionales de los combustibles.

Incluso, se prevé una tendencia gradual a la baja, como resultado de la reducción de las presiones sobre los precios internacionales del petróleo, añadió el funcionario.

Al respecto, explicó que esto se deriva de la evolución del conflicto en Medio Oriente en las últimas semanas, lo cual genera perspectivas más favorables para los mercados energéticos internacionales, ya que se espera la normalización de los flujos de exportación por el estrecho de Ormuz y mayor disponibilidad de petróleo en el mercado mundial.

Tendencia nacional

El precio de los combustibles en el país volvió a bajar, siendo la tercera semana con este comportamiento. El diésel disminuyó Q2.95 por galón, y quedó en Q27.30 para el consumidor final, según los precios de referencia del MEM para la ciudad de Guatemala, en modalidad de autoservicio, durante la semana del 23 al 29 de junio.

El galón de gasolina regular y superior bajó Q1.71 y quedó en Q32.14 y Q31.14, respectivamente.

En tanto, los precios de referencia en la terminal (Ex Rack) quedaron en Q29.37 para el galón de gasolina superior, Q28.37 para la gasolina regular y Q24.53 para el diésel.

Aunque las autoridades del MEM habían mencionado que analizaban opciones para focalizar el subsidio para transporte de carga de alimentos y transporte público de personas, de ser necesaria una ampliación, a la fecha no se han presentado propuestas por el Gobierno ni por el Congreso.

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Durante junio el precio internacional del petróleo intermedio de Texas (WTI), el comportamiento ha variado desde US$96 por barril a inicios de mes, hasta US$73.12 el cierre al 23 de junio.

Sin embargo, las autoridades han explicado que el reflejo de la baja en los precios nacionales no será inmediato.