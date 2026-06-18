Banguat proyecta baja del precio internacional del petróleo y de la inflación tras acuerdo entre EE. UU. e Irán

Las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) informaron este jueves 18 de junio que, luego de los acuerdos internacionales, se proyecta una baja en el precio internacional del barril de crudo.

Indicaron que los mercados han reaccionado de manera positiva este jueves y se prevé una disminución de la inflación.

Johny Gramajo, gerente económico del Banco de Guatemala, informó sobre la firma del memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para un cese al fuego formal y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Añadió que estaba previsto que se firmara en Ginebra, Suiza, este 19 de junio; sin embargo, la noche del jueves el memorándum de entendimiento fue firmado en París, de manera electrónica, por el presidente Donald Trump, y ya había sido firmado por el presidente de Irán, por lo que, básicamente, el proceso se formalizó.

Gramajo explicó que esa firma no significa el fin de la guerra, sino un acuerdo parcial, pues hay tres meses para negociar finalmente la paz, que sería el acuerdo formal que tendría que ser validado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), mediante una resolución vinculante de esa organización. Sobre esa base, observan una reacción positiva del mercado.

Resaltó que este jueves Wall Street abrió con una ganancia de alrededor de 1%, y que el precio del petróleo cerró el miércoles en alrededor de US$76 por barril; sin embargo, la apertura del mercado este jueves fue de US$77.

“Esto es positivo en el sentido de que básicamente las cuestiones que veíamos sobre la inflación importada en el caso de Guatemala, pero sobre todo los incrementos de los costos asociados a la energía por el aumento de los combustibles, pues uno pensaría que esto tendería a menguar”, añadió.

Indicó que aún existe algún margen de incertidumbre porque no es el acuerdo final, pero la firma del memorándum da un periodo de descanso, pues, según las gráficas, el precio podría regresar a una situación normal en junio.

Aclaró que los riesgos siempre están allí, aunque lo firmado representa un alivio a escala internacional.

El mercado del petróleo observa atento el desarrollo del pacto entre Washington y Teherán. Aun así, el presidente de EE. UU., Donald Trump, no descartó volver a bombardear "si no se comportan".

Para leer más: ¿Qué incluye el acuerdo entre EE. UU. e Irán que pone fin a la guerra?

En el texto divulgado por Washington, los dos países acuerdan poner fin a las hostilidades, reabrir el estrecho de Ormuz y alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones a la República Islámica.

Pese al optimismo por el acuerdo, los inversores siguen preocupados por las reservas de petróleo, después de que se liberaran millones de barriles para paliar los efectos del cierre del estrecho de Ormuz.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) recortó en otros 700 mil barriles diarios sus previsiones sobre el consumo mundial de petróleo para el 2026 y advirtió que la industria petrolera tardará meses en recuperarse.

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