PNC retira 19 cámaras clandestinas atribuidas a estructuras criminales en Amatitlán

Un total de 19 cámaras de videovigilancia instaladas de forma clandestina en la vía pública fueron desinstaladas durante operativos de seguridad e investigación desarrollados en Amatitlán, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Según la institución, los dispositivos eran utilizados por estructuras criminales de pandilleros para monitorear los movimientos de las autoridades y de los vecinos del sector, con el propósito de facilitar actividades ilícitas.

Las diligencias estuvieron a cargo de agentes de la PNC y de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), con el apoyo del Ejército de Guatemala y de la Policía Municipal de Tránsito de Amatitlán.

De acuerdo con la PNC, la localización y el retiro de estas cámaras forman parte de las acciones operativas que se desarrollan en ese municipio para debilitar las capacidades de las estructuras criminales que operan en el sector.

La institución agregó que estos operativos también buscan recuperar espacios públicos y fortalecer las condiciones de seguridad y tranquilidad de los vecinos, mediante el retiro de equipos que, según las investigaciones, eran utilizados para vigilar los desplazamientos de las fuerzas de seguridad y de los residentes.

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