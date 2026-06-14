Trump anuncia que se logró acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz; mientras el mediador de Pakistán confirma acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que alcanzó un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, mientras el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif —quien ha sido mediador— confirmó que se llegó a un acuerdo y que se firmará viernes 19 de junio en Suiza.

En una publicación en su red social Truth Social, el mandatario de EE. UU., que este domingo cumple 80 años, explicó que, a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo impuesto a la entrada y salida de buques en puertos iraníes.

Sin embargo el acuerdo va más allá de la apertura del estrecho de Ormuz, y conlleva un acuerdo de paz y cese al fuego.

El vicecanciller iraní, Ali Gharaibabadi, aseguró que el texto del acuerdo de paz será ratificado el próximo viernes 19 de junio y anunció que el fin inmediato y permanente de la guerra y las operaciones militares en diversos frentes, incluido el Líbano, será declarado a partir de esta noche.

El anuncio de Trump

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", escribió Trump, sin ofrecer más detalles.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha actuado como mediador entre Washington y Teherán, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Medio.

"Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano", detalló el funcionario, según la agencia.

El anuncio de Irán

El vicecanciller iraní, confirmó este domingo que el texto del memorando final de entendimiento entre Irán y Estados Unidos ha sido completado y que la firma oficial del Acuerdo de Islamabad tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza, según informó la agencia de noticias iraní Fars.

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El funcionario anunció que "el fin inmediato y permanente de la guerra y las operaciones militares en diversos frentes, incluido el Líbano, será declarado a partir de esta noche".

Además, el levantamiento del bloqueo naval constituye otro de los elementos del acuerdo alcanzado, agregó.

El viceministro anticipó la publicación del texto del memorando: "Pronto publicaremos el texto del acuerdo de entendimiento y el pueblo verá cuántos logros hemos obtenido y cuántos compromisos hemos asumido".

Advirtieron riesgo

Horas antes de ambos anuncios, Irán advirtió que, si Estados Unidos no cumple sus compromisos en el Líbano, peligra el acuerdo, refiriéndose al ataque de Israel a Líbano, mientras Trump indicó que ese ataque no debió ocurrir.

El jefe negociador iraní en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo 14 de junio que es “imposible hablar de seguir adelante” con Estados Unidos en busca de un acuerdo si no cumple sus compromisos en el Líbano, país que Israel volvió a atacar este día.

El ataque de Israel y la reacción de Irán se produjeron un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este domingo se firmaría un acuerdo con Irán.

En tanto, Trump afirmó que el ataque israelí de hoy contra Beirut, capital del Líbano, "no debería haber ocurrido, sobre todo" en el día en que se prevé que Estados Unidos e Irán firmen un acuerdo de paz.

"El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, sobre todo en un día tan especial en el que estamos tan cerca de alcanzar un acuerdo de paz. Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue muy leve e insignificante; nadie resultó herido ni murió", escribió el mandatario en su red Truth Social por la mañana.

"Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían mantener la calma (...). Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa. ¡No lo echemos a perder!", agregó Trump.

En tanto, Qalibaf dijo en X que “si careces de la voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante”, en una aparente referencia al acuerdo de paz con Estados Unidos.

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El también presidente del parlamento de Irán, afirmó que los nuevos ataques de Israel contra el barrio Dahye, de Beirut, “han demostrado una vez más que Estados Unidos carece o bien de la voluntad de cumplir sus compromisos o bien de la capacidad para hacerlo”. Y aseguró que Washington “no puede obtener concesiones dando luz verde” a Israel. “La táctica del ‘policía bueno’, policía malo ha quedado obsoleta”, dijo.

Contexto del conflicto

El acuerdo busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Teherán, que nombró como nuevo líder al hijo del ayatolá, Mojtaba Jameneí, respondió con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses, además de bloquear el estrecho de Ormuz. Este cierre ha provocado graves perturbaciones económicas, dado que por esa vía transita alrededor del 20% del petróleo mundial.

Estados Unidos e Irán, que en abril pasado acordaron un alto el fuego, han negociado durante los últimos meses un pacto para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz.