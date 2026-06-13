Donald Trump anuncia que este el domingo 14 de junio se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

“El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS”, explicó el líder republicano en su red Truth Social.

El mensaje de Trump llega después de que el Gobierno de Pakistán, que actúa como mediador, señalara este sábado que el acuerdo podría firmarse de forma telemática en las próximas 24 horas.

No obstante, el Ministerio de Exteriores iraní había descartado que la rúbrica tuviera lugar el domingo, aunque dejó abierta la posibilidad de que se concrete en los próximos días.

En su mensaje, Trump aseguró haber logrado que la República Islámica renuncie a sus ambiciones nucleares: “Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición”, afirmó.

Según el mandatario estadounidense, el acuerdo no incluye ningún “intercambio de dinero” con Irán y permitirá que Estados Unidos acceda al uranio enriquecido iraní para su destrucción.

“Esperamos colaborar con Irán y con todo Oriente Medio durante muchos años. Ojalá este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos”, declaró.

De no ser así, Trump amenazó a la República Islámica con aplicar una “alternativa definitiva”, en una aparente referencia a una nueva ofensiva contra el país.

Teherán afirma que el acuerdo que se está finalizando permitiría liberar fondos iraníes congelados, algo que niega Washington, y poner fin a las hostilidades en todos los frentes, incluida la ofensiva israelí en el Líbano.

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Según la Administración estadounidense, el trato permitiría la reapertura total del estrecho de Ormuz, sin ningún tipo de peaje por parte de Irán, y sentaría las bases para desmantelar el programa nuclear de la República Islámica.

Qué dice Irán

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este sábado 13 de junio que el memorando de entendimiento con Estados Unidos no se firmará el domingo, tal y como anunció Pakistán, país que media entre los dos rivales.

“Debemos esperar a conocer la fecha exacta de la firma del memorando de entendimiento; aunque no será mañana, no se puede descartar que tenga lugar en los próximos días”, dijo Bagaei en unas declaraciones recogidas por la agencia oficial IRNA.

El diplomático enfatizó que el texto que se discute “no es un acuerdo final” entre Irán y Estados Unidos sino “un entendimiento que esboza el marco general de la disputa y establece que la guerra terminará”. También explicó que la cuestión nuclear se deja para más adelante y será discutirá “en un periodo de 60 días”.

Poco antes el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que la firma electrónica del acuerdo está prevista en las próximas 24 horas.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó la noche del viernes que el acuerdo cuenta con dos partes:

La primera hace referencia a la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, al levantamiento del bloqueo tanto estadounidense como iraní de Ormuz y el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.

La segunda aborda la cuestión nuclear.

A pesar de la aparente inminencia de la firma, en las últimas horas la armada iraní informó de un ataque a un buque que trataba de cruzar el estrecho de Ormuz “sin permiso”, mientras que Estados Unidos denunció el lanzamiento de drones por parte de Teherán en este estratégico paso por el que transitaba el 20 % del petróleo mundial antes del conflicto, según reporta la agencia EFE.