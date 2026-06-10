¿100 millones de barriles? El operativo “secreto” que ordenó Trump para sacar petróleo en el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump dijo este 10 de junio que logró sacar del estrecho de Ormuz más de 100 millones de barriles de crudo por medio de lo que denominó una "misión secreta", que ordenó en mayo.

Por medio de un mensaje en su red Truth Social, Trump afirmó que logró sacar más de 100 millones de barriles que estaban bloqueados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho desde que comenzó la guerra con Irán el pasado 28 de febrero.

"El mes pasado, ordené a nuestras magníficas Fuerzas Armadas de EE. UU. que llevaran a cabo una misión secreta para apoyar a petroleros y otros buques comerciales en su tránsito por el estrecho de Ormuz", dijo Trump.

Añadió: "Hoy me complace anunciar que esta iniciativa ha permitido que más de 100 millones de barriles de petróleo atraviesen el estrecho y lleguen al mercado abierto".

Trump también dijo que más de 200 buques comerciales han "navegado con seguridad por el estrecho".

"Este esfuerzo, que ha sido un éxito rotundo, es posible porque los Estados Unidos de América controlan el estrecho de Ormuz", dijo Trump.

Sin embargo, el mandatario no dio más detalles sobre el operativo de EE. UU. para asegurar el paso de buques por vía marítima.

El cierre del estrecho, por donde pasa una parte importante de los hidrocarburos que se exportan a escala mundial, ha incrementado los precios del crudo en 35% desde marzo.

Aunque el costo de los barriles de referencia se ha mantenido relativamente estable desde entonces, debido a las negociaciones que mantienen Irán y EE. UU. para tratar de poner fin al conflicto.

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