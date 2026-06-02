¿Ruptura en las negociaciones? Qué dijo Trump sobre la supuesta suspensión del diálogo con Irán

Este 2 de junio, el presidente de EE. UU., Donald Trump, negó que las negociaciones con Irán se hayan suspendido supuestamente por la ofensiva de Israel contra el Líbano y aseguró que el diálogo entre ambos países continúa.

"Las noticias falsas que afirman que la República Islámica de Irán y Estados Unidos dejaron de hablar hace unos días son falsas y erróneas", dijo Trump recientemente en un mensaje en su red Truth Social.

"Las conversaciones entre nosotros han sido continuas, incluidas las de hace cuatro, tres, dos y un día, y las de hoy", agregó el mandatario.

Las declaraciones de Trump se producen luego de que la agencia vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, llamada Tasmin, informara que la República Islámica paralizó las negociaciones con Estados Unidos en respuesta a ataques israelíes contra el Líbano.

Donald Trump declaró en su momento que Teherán no le comunicó ninguna paralización de las negociaciones e incluso llegó a decir que "no le importaba realmente si las negociaciones eran suspendidas".

Sin embargo, durante el 1 de junio, Trump mantuvo conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, así como con el grupo chií Hizbulá, para preservar el alto al fuego en el Líbano.

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🚨Trump just shut down Fake News lies:



Negotiations with Iran are very much alive and happening continuously



Trump delivered a direct message to Tehran: “It’s time, one way… pic.twitter.com/pzwokvEMjy — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 2, 2026

En el mismo mensaje en el que Trump negó la paralización de las negociaciones, el mandatario agregó que Netanyahu accedió a no enviar tropas a Beirut, la capital libanesa, y que Hizbulá acordó dejar de disparar proyectiles contra territorio israelí.

"Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado", dijo Trump recientemente en una entrevista a ABC News.

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