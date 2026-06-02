Verificamos por usted: ¿EE. UU. evalúa desplegar armas nucleares en Europa?

El medio Financial Times reveló este 2 de junio que EE. UU. evalúa la posibilidad de desplegar armas nucleares en países europeos miembros de la OTAN.

Según el medio, esta medida busca "tranquilizar" a sus aliados y demostrar que la reducción del apoyo militar convencional no debilita las garantías de seguridad.

El periódico, que citó a tres personas familiarizadas con el tema, informó que el Gobierno de Donald Trump ha manifestado su disposición a llevar a cabo despliegues más allá de los países que albergan bombarderos con capacidad nuclear.

Estas conversaciones, de carácter altamente confidencial y que podrían no conllevar cambios en los acuerdos de reparto nuclear, se producen en medio de la creciente preocupación en Europa por las medidas de Donald Trump para retirar tropas estadounidenses y sistemas de armas críticos del continente, según el periódico.

Esto permitiría potencialmente que más países alberguen los llamados aviones estadounidenses de doble capacidad (DCA, en inglés), capaces de realizar ataques nucleares.

Según las fuentes, la disposición a debatir una expansión busca demostrar el compromiso de EE. UU. de proporcionar un paraguas nuclear, incluso cuando los aliados de la OTAN se ven presionados a asumir una mayor carga de defensa convencional.

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Países del flanco oriental de la OTAN, como Polonia y algunos Estados bálticos, han mostrado interés en albergar bases de la DCA.

El artículo añade que funcionarios polacos, en particular, han manifestado públicamente su deseo de albergar armas nucleares. El presidente Andrzej Duda instó a EE. UU. a extender la iniciativa DCA a su territorio, mientras que Varsovia se unió este año a una nueva iniciativa francesa para explorar, por primera vez, la posibilidad de trasladar temporalmente partes de su capacidad de disuasión nuclear a países europeos aliados.

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