¿Cuánto cuestan las bombas “Bunker Buster”, capaces de destruir las instalaciones nucleares?

Si el Gobierno de los Estados Unidos toma la decisión de brindarle un apoyo más directo a Israel en su ofensiva contra Irán, una de las posibilidades para el presidente Donald Trump sería suministrar las superbombas conocidas como "Bunker Buster", consideradas necesarias para poder destruir todas las instalaciones nucleares iraníes.

Según el periódico estadounidense The New York Post, “estas bombas tendrían que ser lanzadas desde un avión de los Estados Unidos”, por lo que esta acción podría acarrear consecuencias importantes, principalmente en la relación entre EE. UU. e Irán, cuyos líderes recientemente llegaron a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

“Quiero que Irán sea un país maravilloso, grandioso y feliz, pero ellos no pueden tener un arma nuclear”, señaló el mandatario republicano, quien durante su primer mandato presidencial acusó al gobierno iraní de romper un acuerdo llamado Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que Irán y todos los demás países habían firmado.

De acuerdo con el portal de noticias BBC News, desde el 2019, Irán ha instalado “miles de centrifugadoras avanzadas para enriquecer uranio”, algo que estaba prohibido por el TNP; por lo que el gobierno iraní, en teoría, actualmente posee suficiente uranio enriquecido para fabricar media docena de armas nucleares en seis meses o menos.

“Israel necesita una bomba destructora de búnkeres de 15 toneladas para destruir la última instalación nuclear intacta en Irán, pero solo Estados Unidos tiene una. Su enorme peso significa que solo puede ser lanzada con un bombardero furtivo B-2 Spirit, un avión que la Fuerza Aérea de Israel no posee”, agregó el medio New York Post.

Las superbombas Bunker Buster son un explosivo pesado conocido como penetrador de artillería masiva GBU-57A, diseñado por la cadena de aeroespacio Boeing para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses que se encarga de la guerra aérea y de la estrategia de las armas nucleares en el país.

“Estados Unidos controla el bombardero y la bomba. Tiene que ser un avión estadounidense y una munición estadounidense”, aseguró John Spencer, presidente de Estudios de Guerra en el Instituto de la Academia Militar de West Point, quien mencionó que el desarrollo de las bombas le costó US$500 millones al Ejército de EE. UU.

Asimismo, conforme a lo expuesto por el periódico Wall Street Journal, las Bunker Buster fueron construidas con especificaciones que les permiten penetrar lo suficientemente profundo como para destruir las instalaciones nucleares del complejo iraní. Además, el medio asegura que actualmente hay 20 bombas fabricadas para el Ejército de EE. UU.

“Si Estados Unidos decide ayudar a Israel con esta arma extraordinariamente poderosa, es casi seguro que convertirá en escombros la instalación nuclear, protegida por capas de granito y acero”, agregó Spencer, quien dijo que EE. UU. se ha negado a compartir estas bombas con sus aliados, en parte para asegurarse de mantener la ventaja.

A su vez, el presidente de Estudios de Guerra en el Instituto de la Academia Militar de West Point intentó describir cómo se sentiría la explosión de una Bunker Buster: “He visto bombas de 500 libras y te hacen temblar los dientes cuando explotan. Es como un terremoto. Estas son de 15 toneladas y serán mucho más que eso”, afirmó John.

